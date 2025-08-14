Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Обмен пленными — в разведке прокомментировали манипуляции РФ

Обмен пленными — в разведке прокомментировали манипуляции РФ

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 19:09
В ГУР рассказали о манипуляциях РФ перед обменами
Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: Юсов/Facebook

В четверг, 14 августа, состоялся очередной обмен пленными между РФ и Украиной. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о манипуляциях России, которые происходят накануне каждого обмена пленными.

Об этом Андрей Юсов сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Представитель ГУР о манипуляциях РФ перед обменами

Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что накануне каждого обмена Россия запускает волну дезинформации и психологического давления. По его словам, накануне сегодняшнего обмена, 14 августа, происходило то же самое со стороны врага.

Реклама

"Накануне каждого обмена фактически мы сталкиваемся с волной дезинформации, психологического давления, активизацией вражеских спецслужб. Этот обмен не стал исключением. Чиновники государства агрессора позволяют себе нести откровенную ахинею, которая не соответствует действительности", — рассказал представитель ГУР.

А также отметил, что иногда дезинформация и фейки, которые распространяет РФ перед обменами, могут быть полезными для Украины.

Реклама

"Впрочем и она иногда (дезинформация РФ, — Ред.) помогает и может быть полезной, потому что, когда обнародуются те или иные фото и видео материалы — это также дополнительная информация для нас.

Что можно смело утверждать — Украина готова возвращать всех украинских граждан. Пожалуйста, передавайте — мы ждем. И вернем каждого, и боремся за каждого", — резюмировал Юсов.

Напомним, что 14 августа состоялся очередной обмен пленными. Из российского плена вернулись еще 84 гражданина Украины.

Впоследствии в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными раскрыли детали сегодняшнего обмена.

война в Украине ГУР Россия Андрей Юсов обмен пленными
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации