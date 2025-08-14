В ГУР рассказали о манипуляциях РФ перед обменами

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: Юсов/Facebook

В четверг, 14 августа, состоялся очередной обмен пленными между РФ и Украиной. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о манипуляциях России, которые происходят накануне каждого обмена пленными.

Об этом Андрей Юсов сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Представитель ГУР о манипуляциях РФ перед обменами

Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что накануне каждого обмена Россия запускает волну дезинформации и психологического давления. По его словам, накануне сегодняшнего обмена, 14 августа, происходило то же самое со стороны врага.

"Накануне каждого обмена фактически мы сталкиваемся с волной дезинформации, психологического давления, активизацией вражеских спецслужб. Этот обмен не стал исключением. Чиновники государства агрессора позволяют себе нести откровенную ахинею, которая не соответствует действительности", — рассказал представитель ГУР.

А также отметил, что иногда дезинформация и фейки, которые распространяет РФ перед обменами, могут быть полезными для Украины.

"Впрочем и она иногда (дезинформация РФ, — Ред.) помогает и может быть полезной, потому что, когда обнародуются те или иные фото и видео материалы — это также дополнительная информация для нас.

Что можно смело утверждать — Украина готова возвращать всех украинских граждан. Пожалуйста, передавайте — мы ждем. И вернем каждого, и боремся за каждого", — резюмировал Юсов.

Напомним, что 14 августа состоялся очередной обмен пленными. Из российского плена вернулись еще 84 гражданина Украины.

Впоследствии в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными раскрыли детали сегодняшнего обмена.