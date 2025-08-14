В ГУР розповіли про маніпуляції РФ перед обмінами

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У четвер, 14 серпня, відбувся черговий обмін полоненими між РФ та Україною. Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів про маніпуляції Росії, які відбуваються напередодні кожного обміну полоненими.

Про це Андрій Юсов сказав у коментарів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Речник ГУР про маніпуляції РФ перед обмінами

Представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що напередодні кожного обміну Росія запускає хвилю дезінформації та психологічного тиску. За його словами, напередодні сьогоднішнього обміну, 14 серпня, відбувалося те саме з боку ворога.

"Напередодні кожного обміну фактично ми стикаємося з хвилею дезінформації, психологічного тиску, активізацією ворожих спецслужб. Цей обмін не став винятком. Високопосадовці держави агресора дозволяють собі верзти відверту ахінею, яка не відповідає дійсності", — розповів речник ГУР.

А також зазначив, що іноді дезінформація та фейки, які поширює РФ перед обмінами, можуть бути корисними для України.

"Втім і вона іноді (дезінформація РФ. — Ред.) допомагає і може бути корисною, тому що, коли оприлюднюються ті, чи інші фото та відео матеріали — це також додаткова інформація для нас.

Що можна сміливо стверджувати — Україна готова повертати всіх українських громадян. Будь ласка, передавайте — ми чекаємо. І повернемо кожного, і боремося за кожного", — резюмував Юсов.

Нагадаємо, що 14 серпня відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону повернулися ще 84 громадянина України.

Згодом в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розкрили деталі сьогоднішнього обміну.