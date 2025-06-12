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Обмен пленными и встреча с Писториусом — обращение Зеленского

12 июня 2025 19:25
Евгения Брюховецкая - редактор
Ситуация на фронте и главное за день - обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Украина в четверг, 12 июня, вернула из российского плена больных и раненых защитников. Это произошло в рамках третьего этапа на основе договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Обмен пленными

"Сегодня продолжили возвращение наших людей из российского плена. Это уже третий шаг обменов, о которых договорились в Стамбуле", — сказал Зеленский.

По его словам, среди тех, кого вернули, защитники, которые находились в плену еще с 2022 года, а также те, кто считался пропавшим без вести.

Президент подчеркнул, что важно проверять каждую фамилию и всю имеющуюся информацию и поблагодарил всех, кто помогает в возвращении.

Доклад Умерова

Зеленский заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова, речь шла о деталях всей переговорной активности. Также они обсудили финансирование нашей защиты и оборонного производства в Украине.

"Мы каждый день в Украине и с партнерами сосредотачиваем внимание на обеспечении обороны - на всем, что дает защиту нашему государству, нашим людям здесь и сейчас и долгосрочно", — отметил президент.

Ситуация на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на направлениях фронте, прежде всего о Покровском направлении, Курской операции и приграничье Сумщины.

"Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта. Спасибо вам! Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению", — отметил Зеленский.

Санкции против России

Кроме того, идет подготовка к международным встречам в последующие недели. Для украинских представителей стоит четкая задача — чтобы партнеры понимали, что санкции против России действительно работают.

"Санкции против нефти. Санкции против российских банков и всего финансового сектора. Санкции против физических и юридических лиц, которые помогают России адаптироваться к давлению мира. Нужна четкая граница для способности России адаптироваться — такое давление, с которым они не смогут сжиться. И это станет границей войны, за которой возможен надежный мир", — подчеркнул украинский лидер.

Встреча с Писториусом

Сегодня министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев. Во время встречи Зеленский обсудил с ним укрепление украинских позиций и больше защиты украинских городов.

Президент поблагодарил Германию, которая готова продолжать поддержку Украины.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский сообщил, что по результатам встречи с министром обороны ФРГ были достигнуты договоренности о дополнительных инвестициях в оборонную промышленность.

По словам Писториуса, в НАТО уверены в будущем Украины в составе Альянса.

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