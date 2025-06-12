Ситуация на фронте и главное за день - обращение Зеленского

Обмен пленными и встреча с Писториусом — обращение Зеленского
Украина в четверг, 12 июня, вернула из российского плена больных и раненых защитников. Это произошло в рамках третьего этапа на основе договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле.
Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Обмен пленными
"Сегодня продолжили возвращение наших людей из российского плена. Это уже третий шаг обменов, о которых договорились в Стамбуле", — сказал Зеленский.
По его словам, среди тех, кого вернули, защитники, которые находились в плену еще с 2022 года, а также те, кто считался пропавшим без вести.
Президент подчеркнул, что важно проверять каждую фамилию и всю имеющуюся информацию и поблагодарил всех, кто помогает в возвращении.
Доклад Умерова
Зеленский заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова, речь шла о деталях всей переговорной активности. Также они обсудили финансирование нашей защиты и оборонного производства в Украине.
"Мы каждый день в Украине и с партнерами сосредотачиваем внимание на обеспечении обороны - на всем, что дает защиту нашему государству, нашим людям здесь и сейчас и долгосрочно", — отметил президент.
Ситуация на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на направлениях фронте, прежде всего о Покровском направлении, Курской операции и приграничье Сумщины.
"Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта. Спасибо вам! Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению", — отметил Зеленский.
Санкции против России
Кроме того, идет подготовка к международным встречам в последующие недели. Для украинских представителей стоит четкая задача — чтобы партнеры понимали, что санкции против России действительно работают.
"Санкции против нефти. Санкции против российских банков и всего финансового сектора. Санкции против физических и юридических лиц, которые помогают России адаптироваться к давлению мира. Нужна четкая граница для способности России адаптироваться — такое давление, с которым они не смогут сжиться. И это станет границей войны, за которой возможен надежный мир", — подчеркнул украинский лидер.
Встреча с Писториусом
Сегодня министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев. Во время встречи Зеленский обсудил с ним укрепление украинских позиций и больше защиты украинских городов.
Президент поблагодарил Германию, которая готова продолжать поддержку Украины.
Напомним, Зеленский сообщил, что по результатам встречи с министром обороны ФРГ были достигнуты договоренности о дополнительных инвестициях в оборонную промышленность.
По словам Писториуса, в НАТО уверены в будущем Украины в составе Альянса.
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