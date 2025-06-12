Ситуація на фронті та головне за день — звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна у четвер, 12 червня, повернула з російського полону хворих та поранених захисників. Це відбулося в межах третього етапу на основі домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Обмін полоненими

"Сьогодні продовжили повернення наших людей із російського полону. Це вже третій крок обмінів, про які домовились у Стамбулі", — сказав Зеленський.

За його словами, серед тих, кого повернули, захисники, які перебували у полоні ще з 2022 року, а також ті, хто вважався зниклим безвісти.

Президент наголосив, що важливо перевіряти кожне прізвище та усю наявну інформацію й подякував всім, хто допомагає у поверненні.

Доповідь Умєрова

Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова, йшлося про деталі всієї перемовної активності. Також вони обговорили фінансування нашого захисту та оборонного виробництва в Україні.

"Ми кожен день в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони — на всьому, що дає захист нашій державі, нашим людям тут і зараз і довгостроково", — зазначив президент.

Ситуація на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо ситуації на напрямках фронті, перш за все про Покровський напрямок, Курську операцію та прикордоння Сумщини.

"Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу", — зауважив Зеленський.

Санкції проти Росії

Крім того, триває підготовка до міжнародних зустрічей у наступні тижні. Для українських представників стоїть чітке завдання — аби партнери розуміли, що санкції проти Росії справді працюють.

"Санкції проти нафти. Санкції проти російських банків і всього фінансового сектору. Санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії адаптуватися до тиску світу. Потрібна чітка межа для здатності Росії адаптуватись – такий тиск, із яким вони не зможуть зжитися. І це стане межею війни, за якою можливий надійний мир", — наголосив український лідер.

Зустріч з Пісторіусом

Сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом у Київ. Під час зустрічі Зеленський обговорив з ним зміцнення українських позицій та більше захисту українських міст.

Президент подякував Німеччині, яка готова продовжувати підтримку України.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що за результатами зустрічі з міністром оборони ФРН було досягнуто домовленостей про додаткові інвестиції в оборонну промисловість.

За словами Пісторіуса, у НАТО впевнені в майбутньому України у складі Альянсу.