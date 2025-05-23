Между Украиной и Россией еще продолжается масштабный обмен пленными

Обмен пленными еще продолжается — источники
Масштабный обмен пленными между Украиной и Россией еще продолжается. Процесс не завершился, как ранее заявлял лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
Об этом источники сообщили Новини.LIVE в пятницу, 23 мая.
Обмен пленными
"Обмен пленными между Украиной и РФ не завершился, он продолжается", — отмечают источники.
Что предшествовало
Трамп 23 мая сообщил, что между Украиной и Россией уже завершился масштабный обмен пленными.
"Только что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной. Вскоре он вступит в силу. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому? " — написал лидер США.
Напомним, 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке для обмена пленными с Россией.
А ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности России к проведению процесса обмена пленными.
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