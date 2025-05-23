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Трамп заявив, що між РФ та Україною завершився обмін полоненими

23 травня 2025 12:52
Аркадій Пастула - Редактор
Обмін полоненими між Росією та Україною — Трамп заявив про завершення
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Аркадій Пастула - Редактор

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у пʼятницю, 23 травня, заявив, що завершився масштабний обмін полоненими між Росією та Україною. Водночас інформації від Києва не було.

Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

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Обмін полоненими між Росією та Україною

Трамп повідомив, що щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною.

"Незабаром він набуде чинності. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого?" — додав Трамп.

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Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна передала Росії список на обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

А 22 травня український лідер Володимир Зеленський провів нараду з підготовки для масштабного обміну полоненими. 

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