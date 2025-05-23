Обмін полоненими між Росією та Україною — Трамп заявив про завершення

Трамп заявив, що між РФ та Україною завершився обмін полоненими
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у пʼятницю, 23 травня, заявив, що завершився масштабний обмін полоненими між Росією та Україною. Водночас інформації від Києва не було.
Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.
Обмін полоненими між Росією та Україною
Трамп повідомив, що щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною.
"Незабаром він набуде чинності. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого?" — додав Трамп.
Нагадаємо, Україна передала Росії список на обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
А 22 травня український лідер Володимир Зеленський провів нараду з підготовки для масштабного обміну полоненими.
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