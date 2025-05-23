Обмен пленными между Россией и Украиной — Трамп заявил о завершении

Трамп заявил, что между РФ и Украиной завершился обмен пленными
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 23 мая, заявил, что завершился масштабный обмен пленными между Россией и Украиной. В то же время информации от Киева не было.
Об этом Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social.
Обмен пленными между Россией и Украиной
Трамп сообщил, что только что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной.
"Вскоре он вступит в силу. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому?" — добавил Трамп.
Напомним, Украина передала России список на обмен пленными в формате "1000 на 1000".
А 22 мая украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание по подготовке для масштабного обмена пленными.
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