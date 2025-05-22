Україна передала Росії список на обмін полоненими

Україна передала Росії список на обмін у форматі "1000 на 1000"
Україна передала росіянам список на обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з підготовки для обміну військовополоненими.
Про передачу РФ списку повідомив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов у коментарі "РБК-Україна".
Обмін "1000 на 1000" — Україна передала росіянам список
Отже, як повідомив Андрій Юсов, Україна вже надала російській стороні список на обмін полоненими у форматі "тисячу на тисячу".
Цією заявою Юсов заперечив слова речника російського диктатора Дмитра Пєскова про те, що українська сторона не передала список.
Нагадаємо, що у четвер, 22 травня, глава держави Володимир Зеленський провів нараду з підготовки для обміну військовополоненими.
Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєскова заявив, що Росія готова до обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".
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