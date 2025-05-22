Обмін полоненими 1000 на 1000 — у Путіна зробили заяву

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Речник російського диктатора Дмитро Пєскова заявив, що РФ готова до масштабного обміну полоненими "1000 на 1000". У Кремлі заявляють, що хочуть "якнайшвидше все здійснити".

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Що кажуть у РФ про обмін "1000 на 1000"

Пєсков заявив, що Росія зацікавлена в тому, аби провести масштабний обмін полоненими "1000 на 1000" у "швидкому режимі". За його словами, зараз триває підготовка до цього процесу та узгодження конкретних прізвищ.

"Це питання досить трудомістке, ведеться робота з обміну конкретними іменами, оскільки йдеться про тисячу на тисячу, це вимагає якогось часу", — сказав Пєсков.

Інших деталей у Путіна не повідомили, але наголосили, що не було жодних домовленостей щодо переговорів України і РФ у Ватикані.

Нагадаємо, Україна пропонує Кремлю обмін колаборантів на українців у полоні. Всі вони "добровольці" і відкрито називають Росію "своєю". Та, попри це, "свої" досі не забирають їх назад.

Крім того, 22 травня Володимир Зеленський провів нараду з підготовки для обміну військовополоненими "1000 на 1000". За його словами, ця домовленість стала єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині 16 травня.