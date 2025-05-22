Обмен пленными 1000 на 1000 — у Путина сделали заявление

Представитель диктатора РФ Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Представитель российского диктатора Дмитрий Пескова заявил, что РФ готова к масштабному обмену пленными "1000 на 1000". В Кремле заявляют, что хотят "как можно быстрее все осуществить".

Об этом сообщают росСМИ.

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Песков заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы провести масштабный обмен пленными "1000 на 1000" в "быстром режиме". По его словам, сейчас идет подготовка к этому процессу и согласование конкретных фамилий.

"Этот вопрос достаточно трудоемкий, ведется работа по обмену конкретными именами, поскольку речь идет о тысяче на тысячу, это требует какого-то времени", — сказал Песков.

Других деталей у Путина не сообщили, но подчеркнули, что не было никаких договоренностей относительно переговоров Украины и РФ в Ватикане.

Напомним, Украина предлагает Кремлю обмен коллаборационистов на украинцев в плену. Все они "добровольцы" и открыто называют Россию "своей". Но, несмотря на это, "свои" до сих пор не забирают их обратно.

Кроме того, 22 мая Владимир Зеленский провел совещание по подготовке для обмена военнопленными "1000 на 1000". По его словам, эта договоренность стала единственным реальным результатом встречи в Турции 16 мая.