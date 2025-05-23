Між Україною та Росією ще триває масштабний обмін полоненими

Обмін військовополоненими. Фото: t.me/Koord_shtab

Масштабний обмін полоненими між Україною та Росією ще триває. Процес не завершився, як раніше заявляв лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Про це джерела повідомили Новини.LIVE у пʼятницю, 23 травня.

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Обмін полоненими

"Обмін полоненими між Україною та РФ не завершився, він триває", — зазначають джерела.

Що передувало

Трамп 23 травня повідомив, що між Україною та Росією вже завершився масштабний обмін полоненими.

"Щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною. Незабаром він набуде чинності. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого?" — написав лідер США.

Нагадаємо, 22 травня Президент України Володимир Зеленський провів нараду з підготовки для обміну полоненими з Росією.

А раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про готовність Росії до проведення процесу обміну полоненими.