Суд назначил испытательный срок мужчине, который отказался от мобилизации.

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Черкасской области судили мужчину, который отказался от мобилизации. За отказ служить суд назначил определенное наказание, но учел особенности здоровья мужчины.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на приговор Лисянского районного суда Черкасской области.

Детали дела

Согласно материалам дела, житель Черкасской области в июне 2024 года написал в территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявление об отказе от мобилизации. Он отметил, что "не понимает, почему должен служить" в армии.

При рассмотрении дела суд установил, что на момент происшествия мужчина имел медицинские показания, которые влияли на его способность осознавать свои действия и руководить ими. В частности, у него оказались проявления легкой умственной отсталости с выраженными поведенческими расстройствами (F70.0 по МКБ-10), осложненные признаками органического эмоционально-лабильного (астенического) расстройства (F06.6 по МКБ-10), а также психические и поведенческие расстройства, вызванные злоупотреблением алкоголем с формированием синдрома зависимости (F10.24 по МКБ-10).

Все это, по выводам суда, свидетельствует о том, что мужчина не мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что житель Черкасской области не способен в полной мере осознавать свои действия и руководить ими, а также не может самостоятельно участвовать в судебном разбирательстве. В связи с этим его признали ограниченно вменяемым.

Как результат, мужчина признан виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде одного года испытательного срока.

