Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня "Обмежено осудного" хотіли мобілізувати — що вирішив суд

"Обмежено осудного" хотіли мобілізувати — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 07:18
Оновлено: 08:00
Суд призначив іспитовий термін чоловіку, який відмовився від мобілізації.
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Черкаській області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. За відмову служити суд призначив певне покарання, але врахував особливості здоров'я чоловіка.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на вирок Лисянського районного суду Черкаської області.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, житель Черкаської області у червні 2024 року написав у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заяву про відмову від мобілізації. Він зазначив, що "не розуміє, чому має служити" в армії.

Під час розгляду справи суд встановив, що на момент події чоловік мав медичні показання, які впливали на його здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними. Зокрема, у нього виявилися прояви легкої розумової відсталості із вираженими поведінковими розладами (F70.0 за МКХ-10), ускладнені ознаками органічного емоційно-лабільного (астенічного) розладу (F06.6 за МКХ-10), а також психічні та поведінкові розлади, спричинені зловживанням алкоголем із формуванням синдрому залежності (F10.24 за МКХ-10).

Усе це, за висновками суду, свідчить про те, що чоловік не міг повною мірою усвідомлювати свої дії й керувати ними.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що житель Черкащини не здатен повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними, а також не може самостійно брати участь у судовому розгляді. У зв’язку з цим його визнали обмежено осудним.

Як результат, чоловіка визнано винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді одного року іспитового терміну.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Львівській області судили чоловіка, який перебував у СЗЧ майже місяць. За це суд розбивав його волі на 5 років.

Також ми писали, що мешканець Тернополя передавав ФСБ координати енергетичних об'єктів. За це йому призначено 15 років позбавлення волі.

суд Черкаська область мобілізація війна в Україні ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації