Суд призначив іспитовий термін чоловіку, який відмовився від мобілізації.

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Черкаській області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. За відмову служити суд призначив певне покарання, але врахував особливості здоров'я чоловіка.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на вирок Лисянського районного суду Черкаської області.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, житель Черкаської області у червні 2024 року написав у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заяву про відмову від мобілізації. Він зазначив, що "не розуміє, чому має служити" в армії.

Під час розгляду справи суд встановив, що на момент події чоловік мав медичні показання, які впливали на його здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними. Зокрема, у нього виявилися прояви легкої розумової відсталості із вираженими поведінковими розладами (F70.0 за МКХ-10), ускладнені ознаками органічного емоційно-лабільного (астенічного) розладу (F06.6 за МКХ-10), а також психічні та поведінкові розлади, спричинені зловживанням алкоголем із формуванням синдрому залежності (F10.24 за МКХ-10).

Усе це, за висновками суду, свідчить про те, що чоловік не міг повною мірою усвідомлювати свої дії й керувати ними.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що житель Черкащини не здатен повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними, а також не може самостійно брати участь у судовому розгляді. У зв’язку з цим його визнали обмежено осудним.

Як результат, чоловіка визнано винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді одного року іспитового терміну.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Львівській області судили чоловіка, який перебував у СЗЧ майже місяць. За це суд розбивав його волі на 5 років.

Також ми писали, що мешканець Тернополя передавав ФСБ координати енергетичних об'єктів. За це йому призначено 15 років позбавлення волі.