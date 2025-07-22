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Главная Новости дня Ограничения НАБУ и САП — Малюк высказался о законопроекте

Ограничения НАБУ и САП — Малюк высказался о законопроекте

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 23:54
Малюк высказался о законе №12414 относительно НАБУ и САП
Василий Малюк. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк высказался о законопроекте №12414 относительно НАБУ и САП. По его словам, он не приведет к ликвидации органов.

Об этом Василий Малюк сказал на брифинге во вторник, 22 июля.

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"Мы живем в правовом государстве? Я говорю в правовом. Основной закон какой? Конституция. Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законодатель. И поверьте мне, там то, что они голосовали, это вопрос нардепов, и лучше вас спросить у них. Это будет правильно и логично. Они дадут какие-то детали", — отметил Малюк.

По его словам, законопроект означает "возвращение к Конституции". Малюк говорит, что при этом НАБУ и САП должны сохранить независимость.

Глава СБУ считает, что закон приняли для укрепления баланса власти и недопущения того, чтобы орган вышел из-под контроля и стал чрезмерно влиятельным.

Малюк считает, что порядочные прокуроры НАБУ будут "в восторге", если Генеральный прокурор Руслан Кравченко подкинет им свежие идеи.

Напомним, 22 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 относительно НАБУ и САП.

В то же время украинцы из разных городов страны вышли на акцию против законопроекта. Люди держат в руках плакаты и выкрикивают лозунги.

НАБУ САП Украина Василий Малюк законопроект
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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