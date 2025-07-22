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Головна Новини дня Обмеження НАБУ і САП — Малюк висловився про законопроєкт

Обмеження НАБУ і САП — Малюк висловився про законопроєкт

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 23:54
Малюк висловився про закон №12414 щодо НАБУ і САП
Василь Малюк. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Голова Служби безпеки України Василь Малюк висловився про законопроєкт №12414 щодо НАБУ та САП. За його словами, він не призведе до ліквідації органів.

Про це Василь Малюк сказав на брифінгу у вівторок, 22 липня.

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"Ми живемо в правовій державі? Я кажу в правовій. Основний закон який? Конституція. Ніхто нікого не ліквідував. Я не депутат і не законодавець. І повірте мені, там те, що вони голосували, то питання нардепів, і краще вас запитати у них. Це буде правильно і логічно. Вони дадуть якісь деталі", — зауважив Малюк.

За його словами, законопроєкт означає "повернення до Конституції". Малюк каже, що при цьому НАБУ і САП повинні зберегти незалежність.

Голова СБУ вважає, що закон ухвалили для зміцнення балансу влади та недопущення того, щоб орган вийшов з-під контролю й став надмірно впливовим.

Малюк вважає, що порядні прокурори НАБУ будуть "у захваті", якщо генеральний прокурор Руслан Кравченко підкине їм свіжі ідеї.

Нагадаємо, 22 липня український лідер Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414 щодо НАБУ і САП.

Водночас українці з різних міст країни вийшли на акцію проти законопроєкту. Люди тримають в руках плакати та викрикують лозунги.

НАБУ САП Україна Василь Малюк законопроєкт
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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