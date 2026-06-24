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Главная Новости дня Облегчение для метеозависимых: прогноз магнитных бурь сегодня

Облегчение для метеозависимых: прогноз магнитных бурь сегодня

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 14:23
Магнитные бури 24 июня — прогноз солнечной активности
Головная боль у девушки. Фото: pexeles, коллаж Новини.LIVE

На Земле в среду, 24 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. Магнитосфера планеты будет оставаться относительно спокойной, поэтому люди, чувствительные к погодным условиям, могут вздохнуть с облегчением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 24 июня

По данным наблюдений, в течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне. На Солнце была зафиксирована лишь одна слабая вспышка класса В, которая никоим образом не способна повлиять на самочувствие людей или работу техники.

В течение дня геомагнитное поле Земли будет колебаться от спокойного до умеренно активного уровня. Общая солнечная активность останется низкой, хотя ученые не исключают незначительной вероятности возникновения более мощных вспышек.

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Солнечная активность на 24 июня

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури — 20%
  • Вероятность сильной геомагнитной бури — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 16.

Как защитить организм от воздействия магнитных бурь

Чтобы нивелировать негативное влияние геомагнитных колебаний на самочувствие, врачи советуют временно скорректировать свой привычный образ жизни. Особое внимание стоит уделить питьевому режиму и рациону.

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Специалисты рекомендуют увеличить потребление чистой воды без газа, а для стабилизации нервной системы пить успокаивающие травяные отвары из мяты, ромашки или мелиссы. В то же время на период геомагнитного напряжения необходимо полностью отказаться от алкоголя, кофе и различных энергетиков.

Питание в эти дни должно быть максимально лёгким, поэтому желудок лучше не перегружать жареными, жирными, острыми или солёными блюдами. Вместо этого основу меню должны составлять свежие овощи, фрукты, зелень, злаковые каши и нежирная рыба.

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Как писали Новини.LIVE, 24 июня ожидается сильная жара до +32 °C. При этом местами будут грозы, шквалы и осадки.

Кроме того, Европа страдает от рекордной жары, которая уже привела к человеческим жертвам. Только во Франции за один день по меньшей мере 18 человек погибли из-за экстремально высоких температур.

магнитные бури головная боль плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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