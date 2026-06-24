Магнітні бурі 24 червня — прогноз сонячної активності

Головний біль в дівчини. Фото: pexeles, колаж Новини.LIVE

На Землі у середу, 24 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Магнітосфера планети залишатиметься відносно спокійною, тож метеозалежні люди можуть зітхнути з полегшенням.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Прогноз магнітних бур 24 червня

За даними спостережень, протягом останніх 24 годин сонячна активність трималася на низькому рівні. На світилі було зафіксовано лише один слабкий спалах класу В, який жодним чином не здатний вплинути на самопочуття людей чи роботу техніки.

Упродовж дня геомагнітне поле Землі коливатиметься від спокійного до помірно активного рівня. Загальна сонячна активність залишатиметься низькою, хоча науковці не виключають незначну ймовірність виникнення потужніших спалахів.

Сонячна активність на 24 червня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 16.

Як захистити організм від впливу магнітних бур

Щоб нівелювати негативний вплив геомагнітних коливань на самопочуття, лікарі радять тимчасово підкоригувати свій звичний спосіб життя. Особливу увагу варто приділити питному режиму та раціону.

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Фахівці рекомендують збільшити споживання чистої води без газу, а для стабілізації нервової системи пити заспокійливі трав'яні відвари з м'яти, ромашки чи меліси. Водночас на період геомагнітного напруження необхідно повністю відмовитися від алкоголю, кави та різноманітних енергетиків.

Харчування в ці дні має бути максимально полегшеним, тому шлунок краще не перевантажувати смаженими, жирними, гострими чи солоними стравами. Натомість основу меню мають складати свіжі овочі, фрукти, зелень, злакові каші та нежирна риба.

Як писали Новини.LIVE, 24 червня очікується сильна спека до +32 °C. Водночас місцями будуть грози, шквали та опади.

Крім того, Європа потерпає від рекордної спеки, яка вже призвела до людських жертв. Лише у Франції за один день щонайменше 18 людей загинули через екстремально високі температури.