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Головна Новини дня Пекельна спека та сильні грози: погода від Укргідрометцентру на завтра

Пекельна спека та сильні грози: погода від Укргідрометцентру на завтра

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 18:36
Прогноз погоди в Україні на завтра 24 червня від Укргідрометцентру
Рамка з розпилювачами води. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 24 червня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про сильну спеку до +32 °C. Крім того, місцями будуть грози, шквали та опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 24 червня

У південній частині, вночі місцями і в Карпатському регіоні та центральних областях очікується короткочасний дощ. На півдні вдень грози, а в окремих районах град, шквали до 20 метрів на секунду. На решті території опадів не передбачається. 

Прогноз погоди в Україні на 24 червня
Погода в Україні 24 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +13...+18 °C, на півдні +17...+22 °C, вдень +24...+29 °C, у південній частині та місцями в центральних областях +27...+32 °C.

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Синоптики оголосили перший рівень небезпечності у південній частині через грози, град та шквали 15-20 метрів на секунду.

Погода в Україні 24 червня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 24 червня. Фото: Укргідрометцентр

Як писали Новини.LIVEЄвропа потерпає від рекордної спеки, яка вже призвела до людських жертв. Лише у Франції за один день щонайменше 18 людей загинули через екстремально високі температури.

Крім того, у Франції через рекордну спеку запровадили обмеження на вживання алкоголю під час масових заходів, зокрема музичних фестивалів. 

погода Укргідрометцентр погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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