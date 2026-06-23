Прогноз погоди в Україні на завтра 24 червня від Укргідрометцентру

Рамка з розпилювачами води. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 24 червня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про сильну спеку до +32 °C. Крім того, місцями будуть грози, шквали та опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 24 червня

У південній частині, вночі місцями і в Карпатському регіоні та центральних областях очікується короткочасний дощ. На півдні вдень грози, а в окремих районах град, шквали до 20 метрів на секунду. На решті території опадів не передбачається.

Погода в Україні 24 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +13...+18 °C, на півдні +17...+22 °C, вдень +24...+29 °C, у південній частині та місцями в центральних областях +27...+32 °C.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 24 червня. Фото: Укргідрометцентр

Як писали Новини.LIVE, Європа потерпає від рекордної спеки, яка вже призвела до людських жертв. Лише у Франції за один день щонайменше 18 людей загинули через екстремально високі температури.

Крім того, у Франції через рекордну спеку запровадили обмеження на вживання алкоголю під час масових заходів, зокрема музичних фестивалів.