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Главная Новости дня Адская жара и сильные грозы: погода от Укргидрометцентра на завтра

Адская жара и сильные грозы: погода от Укргидрометцентра на завтра

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 18:36
Прогноз погоды в Украине на завтра 24 июня от Укргидрометцентра
Рамка с распылителями воды. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 24 июня, ожидается переменной облачностью. Синоптики предупреждают о сильной жаре до +32 °C. Кроме того, местами будут грозы, шквалы и осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 24 июня

В южной части, ночью местами, а также в Карпатском регионе и центральных областях ожидается кратковременный дождь. На юге днем грозы, а в отдельных районах град, шквалы до 20 метров в секунду. На остальной территории осадков не предвидится.

Прогноз погоди в Україні на 24 червня
Погода в Украине 24 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-западный, 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13...+18 °C, на юге +17...+22 °C, днем +24...+29 °C, в южной части и местами в центральных областях +27...+32 °C.

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Погода в Україні 24 червня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине 24 июня. Фото: Укргидрометцентр

Как писали Новини.LIVE, Европа страдает от рекордной жары, которая уже привела к человеческим жертвам. Только во Франции за один день по меньшей мере 18 человек погибли из-за экстремально высоких температур.

Кроме того, во Франции из-за рекордной жары ввели ограничения на употребление алкоголя во время массовых мероприятий, в частности музыкальных фестивалей.

погода Укргидрометцентр погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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