Трамп обещал мир за 24 часа - что известно сейчас

Дональд Трамп. Фото: Newsweek

Президент США Дональд Трамп еще в 2023 году заявил, что может закончить войну в Украине за 24 часа, однако с тех пор прошло более двух лет. Сейчас он снова пригрозил России санкциями, дав лишь 10 дней на достижение мира.

Собрали: Новини.LIVE в субботу, 6 сентября.

Обещания о мире и санкциях

Трамп впервые заговорил о возможности установить мир в Украине за сутки еще во время своей предвыборной кампании 2023 года. Позже, уже на посту президента, он объявил о намерении ввести ограничения против России. Сначала он дал Москве 50 дней на мирные переговоры, но потом сократил этот срок до 10 дней, пригрозив разрушительными тарифами.

По состоянию на 6 сентября 2025 года никаких новых санкций против РФ не введено. Единственным решением остается введение 25% пошлин против Индии за покупку российской нефти. Дедлайн, установленный Трампом, истекает через две недели.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность участия России в саммите G20 в 2026 году, который пройдет в Майами.

Ранее мы также информировали, что Трамп пообещал рассмотреть вопрос гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что ключевую роль в этом процессе будет играть Европа, а США окажут поддержку.