Головна Новини дня Обіцяний мир і санкції — підсумки заяв президента США

Обіцяний мир і санкції — підсумки заяв президента США

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 18:13
Трамп обіцяв мир за 24 години — що відомо зараз
Дональд Трамп. Фото: Newsweek

Президент США Дональд Трамп ще у 2023 році заявив, що може закінчити війну в Україні за 24 години, однак із того часу минуло більше двох років. Нині він знову пригрозив Росії санкціями, давши лише 10 днів на досягнення миру.

Зібрали: Новини.LIVE у суботу, 6 вересня.

Читайте також:

Обіцянки про мир і санкції

Трамп уперше заговорив про можливість встановити мир в Україні за добу ще під час своєї передвиборчої кампанії 2023 року. Пізніше, вже на посаді президента, він оголосив про намір запровадити обмеження проти Росії. Спочатку він дав Москві 50 днів на мирні переговори, але потім скоротив цей термін до 10 днів, пригрозивши руйнівними тарифами.

Станом на 6 вересня 2025 року жодних нових санкцій проти РФ не введено. Єдиним рішенням залишається запровадження 25% мит проти Індії за купівлю російської нафти. Дедлайн, встановлений Трампом, спливає за два тижні. 

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність розглянути можливість участі Росії в саміті G20 у 2026 році, який пройде в Маямі. 

Раніше ми також інформували, що Трамп пообіцяв розглянути питання гарантій безпеки для України. Він наголосив, що ключову роль у цьому процесі відіграватиме Європа, а США нададуть підтримку.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
