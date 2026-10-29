44-й президент США Барак Обама. Фото: facebook.com/barackobama

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал администрацию Дональда Трампа, обвинив ее в некомпетентности, хаосе и коррупции. Он также связал действия американских властей с ростом цен и заявил, что Трамп втянул страну в войну с Ираном. В ответ действующий лидер США назвал Обаму плохим президентом и заявил, что республиканцы победили его политическую силу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times.

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Что Обама заявил об администрации Трампа

Во время предвыборных мероприятий Демократической партии в Кливленде и Детройте 24 октября Барак Обама выступил с резкой критикой администрации Дональда Трампа. Он назвал ее примером некомпетентности, которой США не видели в современную эпоху, а второй президентский срок Трампа охарактеризовал как период хаоса, жестокости и коррупции.

Обама также раскритиковал высокопоставленных чиновников администрации, заявив, что они не относятся серьезно к своим обязанностям. Отдельно он обвинил Трампа в втягивании США в войну с Ираном, о которой, по его словам, никто не просил, а также в откровенном мошенничестве. По мнению экс-президента, нынешняя власть оторвана от нужд американцев.

Обама подчеркнул, что не все негативные последствия политики можно объяснить обстоятельствами, не зависящими от президента. Он связал рост цен непосредственно с действиями администрации Трампа.

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"Как бывший президент, могу сказать вам, что иногда независимые от президента факторы в конечном итоге разрушают даже самые тщательно продуманные планы. Но здесь не тот случай. В данном случае действия администрации непосредственно привели к росту цен", — отметил Обама.

Экс-президент также заявил, что демократы будут работать над тем, чтобы привлечь администрацию Трампа к ответственности.

Обама высмеял отделку Белого дома

Во время выступления Обама отдельно высказался об увлечении Трампа золотыми элементами декора в Белом доме. Он высмеял оформление резиденции и предположил, что президенту США лучше было бы работать на телеканале о ремонте и дизайне интерьеров.

"Он превратил Белый дом в нечто похожее на то, будто Саддам Хусейн открыл ресторан Cheesecake Factory. Одно золото — повсюду", — заметил экс-президент.

Обама вспомнил обвинения в отношении своего происхождения

В Детройте экс-президент также раскритиковал республиканцев, которые ставили под сомнение патриотизм Абдула Эль-Саеда — кандидата от Демократической партии в Сенат, который может стать первым мусульманином на этой должности.

Обама провёл параллель с многолетними ложными заявлениями Трампа о том, что он якобы родился не в США. Комментируя подобные обвинения, экс-президент заявил:

"Мы уже видели этот фильм: я играл в нём главную роль. У меня есть полное свидетельство о рождении, чтобы это доказать. Со мной это не сработало".

Как Трамп ответил на критику Обамы

Трамп ответил на заявления экс-президента в тот же день после начала досрочного голосования во Флориде. Он назвал Обаму плохим президентом и заявил, что тот критикует его из-за победы республиканцев.

"Мы их победили. Когда я начинал, Республиканская партия была значительно слабее — меньше и слабее. А потом я баллотировался и победил", — заявил Трамп.

Лидер США также сказал, что страна переживает "золотой век", и утверждал, что голосование за республиканцев означает более низкие налоги, меньшую преступность и лучшую экономику.

Во время выступления в Джорджии Трамп заявил, что Обама якобы выступал перед пустым залом, и утверждал, что его собственные достижения превосходят достижения предшественников.

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