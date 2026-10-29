44-й Президент США Барак Обама. Фото: facebook.com/barackobama

Колишній президент США Барак Обама розкритикував адміністрацію Дональда Трампа, звинувативши її в некомпетентності, хаосі та корупції. Він також пов’язав дії американської влади зі зростанням цін і заявив, що Трамп втягнув країну у війну з Іраном. У відповідь чинний лідер США назвав Обаму поганим президентом і заявив, що республіканці перемогли його політичну силу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

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Що Обама заявив про адміністрацію Трампа

Під час передвиборчих заходів Демократичної партії в Клівленді та Детройті 24 жовтня Барак Обама виступив із різкою критикою адміністрації Дональда Трампа. Він назвав її прикладом некомпетентності, якої США не бачили в сучасну добу, а другий президентський термін Трампа охарактеризував як період хаосу, жорстокості й корупції.

Обама також розкритикував високопосадовців адміністрації, заявивши, що вони не ставляться серйозно до своїх обов’язків. Окремо він звинуватив Трампа у втягуванні США у війну з Іраном, якої, за його словами, ніхто не просив, а також у відвертому шахрайстві. На думку експрезидента, чинна влада відірвана від потреб американців.

Обама наголосив, що не всі негативні наслідки політики можна пояснити обставинами, які не залежать від президента. Він пов’язав зростання цін безпосередньо з діями адміністрації Трампа.

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"Як колишній президент, можу сказати вам, що іноді незалежні від президента чинники руйнують зрештою найкраще продумані плани. Але тут не той випадок. У цьому випадку дії адміністрації безпосередньо спричинили зростання цін", — зазначив Обама.

Експрезидент також заявив, що демократи працюватимуть над тим, щоб притягнути адміністрацію Трампа до відповідальності.

Обама висміяв оздоблення Білого дому

Під час виступу Обама окремо висловився про захоплення Трампа золотими елементами декору в Білому домі. Він висміяв оформлення резиденції та припустив, що президенту США краще було б працювати на телеканалі про ремонт і дизайн осель.

"Він перетворив Білий дім на щось таке, ніби Саддам Хусейн відкрив ресторан Cheesecake Factory. Саме золото — усюди", — зауважив експрезидент.

Обама згадав звинувачення щодо свого походження

У Детройті експрезидент також розкритикував республіканців, які ставили під сумнів патріотизм Абдула Ель-Саєда — кандидата від Демократичної партії до Сенату, який може стати першим мусульманином на цій посаді.

Обама провів паралель із багаторічними неправдивими заявами Трампа про те, що він нібито народився не у США. Коментуючи подібні звинувачення, експрезидент заявив:

"Ми вже бачили це кіно: я грав у ньому головну роль. У мене є повне свідоцтво про народження, щоб це довести. Зі мною це не спрацювало".

Як Трамп відповів на критику Обами

Трамп відповів на заяви експрезидента того ж дня після початку дострокового голосування у Флориді. Він назвав Обаму поганим президентом і заявив, що той критикує його через перемогу республіканців.

"Ми їх перемогли. Коли я починав, Республіканська партія була значно слабшою – меншою й слабшою. А потім я балотувався й переміг", — заявив Трамп.

Лідер США також сказав, що країна переживає "золотий вік", і стверджував, що голосування за республіканців означає нижчі податки, менше злочинності та кращу економіку.

Під час виступу в Джорджії Трамп заявив, що Обама нібито виступав перед порожнім залом, і стверджував, що його власні досягнення перевершують здобутки попередників.

Новини.LIVE писали, що Президент США Дональд Трамп назвав віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо потенційними кандидатами від Республіканської партії на виборах глави держави у 2028 році. Він заявив, що партія має сильну команду, однак конкретного претендента поки не визначатиме, оскільки ще зарано. Про це Трамп сказав у відповідь на запитання журналістів про майбутні президентські вибори.

Новини.LIVE інформували, що Дональд Трамп заявив про намір офіційно заборонити термін "штучний інтелект" у документах та інших матеріалах через його неточність. Натомість він запропонував використовувати назву "суперінтелект". Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, розкритикувавши, зокрема, використання терміна виданням The Wall Street Journal.