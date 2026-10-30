Американский моряк, запускающий линеброс. Иллюстративное фото: x.com/CENTCOM

Более 50 крупных американских нефтегазовых компаний получили 130 млрд долларов за апрель–сентябрь 2026 года, когда потребители платили больше за бензин, дизельное топливо и другое топливо. По подсчётам журналистов, оценка охватывает нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании.

Об этом сообщает The New York Times, передает Новини.LIVE.

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Прибыль нефтяных компаний США выросла почти втрое

За аналогичный период 2025 года эти компании заработали в совокупности менее 47 млрд долларов. То есть показатель этого года почти втрое выше.

Больше всего выиграли американские нефтепереработчики. Из-за боевых действий на Ближнем Востоке и в России часть нефтеперерабатывающих заводов была повреждена. На фоне сокращения количества доступных предприятий прибыль тех , кто продолжил работу, резко выросла.

В то же время больше заработали и американские производители нефти. Они получили дополнительные доходы благодаря повышению цен на сырье, не подвергая работников опасности работы в зоне боевых действий.

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В частности, Exxon Mobil и Chevron, крупнейшие нефтяные компании США, сообщили о самых высоких за несколько лет прибылях за третий квартал. Прибыль Exxon более чем удвоилась, Chevron — почти утроилась. А нефтеперерабатывающая компания Valero Energy увеличила свой показатель более чем в шесть раз.

Как война повлияла на расходы американцев

На фоне роста прибыли нефтяного бизнеса американцы также ощутили подорожание топлива.

По оценке Climate Solutions Lab при Университете Брауна, с начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля американцы потратили на бензин и дизель дополнительные 147 млрд долларов. Это более 1100 долларов на одно домохозяйство.

"Мы, безусловно, признаем, что высокие цены на топливо создают давление на семьи и бизнес. Но в таком бизнесе невозможно за одну ночь исправить ситуацию только благодаря инвестициям. Решения, которые имеют значение сегодня, принимались годами", — сказал финансовый директор Exxon Нил Хансен.

По данным NYT, большинство американских нефтяных компаний пока не планируют резко увеличивать добычу или расширять нефтеперерабатывающие мощности. Вместо этого они направляют дополнительные средства на погашение долгов и накапливают их. По мнению руководителей компаний, избыточные средства впоследствии могут пойти на выплату дивидендов акционерам или выкуп собственных акций.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления санкций в отношении части судов так называемого "теневого флота". Вашингтон хочет увеличить количество доступных танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов из Персидского залива и снизить стоимость морских перевозок.

Также Новини.LIVE писали о том, что из-за усиления атак йеменских хуситов на Саудовскую Аравию США приказали неосновному персоналу дипломатических учреждений и членам их семей покинуть страну. Параллельно, по информации NBC News, американские военные перебрасывали часть личного состава с баз в Иордании, Катаре и Кувейте. Источники издания связывали эти шаги с подготовкой возможных новых ударов по Ирану, которые рассматривал президент Дональд Трамп.