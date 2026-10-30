Американського моряк, який запускає лінекидальний пристрій. Фото ілюстративне: x.com/CENTCOM

Понад 50 великих американських нафтогазових компаній отримали 130 млрд доларів за квітень-вересень 2026 року, коли споживачі платили більше за бензин, дизель та інше пальне. За підрахунками журналістів, оцінка охоплює виробників нафти та нафтопереробників.

Про це повідомляє The New York Times, передає Новини.LIVE.

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Прибутки нафтових компаній США зросли майже втричі

За аналогічний період 2025 року ці компанії заробили разом менш як 47 млрд доларів. Тобто цьогорічний показник майже втричі більший.

Найбільше виграли американські нафтопереробники. Через бойові дії на Близькому Сході та в Росії частина нафтопереробних заводів зазнала пошкоджень. На тлі скорочення кількості доступних підприємств прибутки тих, що продовжили роботу, різко зросли.

Водночас більше заробили й американські виробники нафти. Вони отримали додаткові доходи завдяки підвищенню цін на сировину, не наражаючи працівників на небезпеку роботи в зоні бойових дій.

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Зокрема, Exxon Mobil та Chevron, найбільші нафтові компанії США, повідомили про найвищі за кілька років прибутки за третій квартал. Прибуток Exxon більш ніж подвоївся, Chevron — майже потроївся. А нафтопереробна компанія Valero Energy збільшила свій показник більш ніж у шість разів.

Як війна вплинула на витрати американців

На тлі зростання прибутків нафтового бізнесу американці також відчули подорожчання пального.

За оцінкою Climate Solutions Lab при Університеті Брауна, від початку ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого американці витратили на бензин і дизель додаткові 147 млрд доларів. Це понад 1100 доларів на одне домогосподарство.

"Ми, безумовно, визнаємо, що високі ціни на пальне створюють тиск на сім'ї та бізнес. Але в такому бізнесі неможливо за одну ніч виправити ситуацію лише завдяки інвестиціям. Рішення, які мають значення сьогодні, ухвалювалися роками", — сказав фінансовий директор Exxon Ніл Гансен.

За даними NYT, більшість американських нафтових компаній поки не планують різко збільшувати видобуток або розширювати нафтопереробні потужності. Натомість вони спрямовують додаткові кошти на погашення боргів і накопичують їх. На думку керівників компаній, надлишкові кошти згодом можуть піти на виплату дивідендів акціонерам або викуп власних акцій.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послаблення санкцій щодо частини суден так званого "тіньового флоту". Вашингтон хоче збільшити кількість доступних танкерів для перевезення нафти та нафтопродуктів із Перської затоки й знизити вартість морських перевезень.

Також Новини.LIVE писали про те, що через посилення атак єменських хуситів на Саудівську Аравію США наказали неосновному персоналу дипломатичних установ та членам їхніх родин залишити країну. Паралельно, за інформацією NBC News, американські військові переміщували частину особового складу з баз у Йорданії, Катарі та Кувейті. Джерела видання пов'язували ці кроки з підготовкою можливих нових ударів по Ірану, які розглядав президент Дональд Трамп.