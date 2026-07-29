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Главная Новости дня NYT: Иран рассматривал возможность ракетного удара по Украине

NYT: Иран рассматривал возможность ракетного удара по Украине

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 10:56
Иран мог нанести удар по украинским портам после инцидента с судном
Аббас Арагчи. Фото: Reuters

Инцидент с грузовым судном в Каспийском море мог привести к обострению отношений между Украиной и Ираном. По данным официальных лиц, Тегеран рассматривал возможность нанесения удара по одному из украинских морских портов в ответ на атаку, однако дипломатические усилия на данный момент помогли снизить напряженность между сторонами.

Об этом пишет NYT, передает Новини.LIVE.

Иран мог ответить ударом по Украине

По данным источников, после инцидента с иранским судном Тегеран рассматривал различные варианты ответа, в частности возможный ракетный удар по Украине.

Часть чиновников предполагала, что Иран мог бы осуществить символическую атаку с применением баллистической ракеты с небольшой боевой частью. Другие собеседники отмечали, что вероятной целью мог стать один из черноморских портов Украины.

Любой удар со стороны Ирана мог бы привести к серьезной эскалации, учитывая напряженность в отношениях между странами из-за военного сотрудничества Тегерана с Москвой.

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Ранее Иран заявил, что украинская атака на его грузовое судно не может остаться без ответа. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал инцидент нарушением международного права и заявил о необходимости реакции.

Украина и Иран пытаются снизить напряженность

После дипломатических контактов ситуация начала стабилизироваться. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с Аббасом Арагчи.

По словам иранского дипломата, украинская сторона назвала инцидент с судном непреднамеренным. В то же время Тегеран заявил, что ожидает компенсации за нанесенный ущерб.

Также Арагчи обсудил пути снижения напряженности с главой дипломатического ведомства Европейского Союза Каей Каллас.

Аналитики отмечают, что в Иране существуют разные мнения относительно возможного ответа Украине. Часть политических деятелей выступает за ответный удар, тогда как другие призывают избегать открытия нового фронта.

По словам аналитика Мехди Рахмати, конфликт с Украиной может создать дополнительные риски для Ирана, поскольку Киев обладает значительным боевым опытом и поддержкой западных партнеров.

В то же время остается неизвестным, удастся ли окончательно избежать дальнейшей эскалации между странами.

Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. В ходе беседы иранская сторона сообщила, что Киев заверил Тегеран в непреднамеренности атаки на иранское судно и отсутствии намерений усиливать напряженность.

Новини.LIVE сообщали, что вечером 28 июля в 17:45 Иран осуществил запуск баллистических ракет по американской военной базе в Иордании. Это стал первый удар после того, как на прошлой неделе стороны приостановили взаимные атаки, что поставило под угрозу дальнейший дипломатический диалог между странами.

Иран Андрей Сибига война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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