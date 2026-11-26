Ветеран ССО Артем Грот. Фото: кадр из эфира

Ветеран Сил специальных операций, основатель M13 FIGHTS и мотоклуба MEMORIA Артем Грот высказался по поводу заявления министра по делам ветеранов Виталия Кима о том, что после окончания войны часть ветеранов может уйти в криминал. Он подчеркнул, что важно не игнорировать эту проблему, а сосредоточиться на поиске путей её решения.

Об этом Артем Грот рассказал в интервью Новини.LIVE.

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Почему часть ветеранов может оказаться в криминале

Одной из причин такого развития событий Артем Грот называет экономическую ситуацию в стране, в частности недостаточный уровень заработной платы.

"Сейчас у нас в стране 2,3 миллиона человек в категории "ветераны", в это число также входят семьи погибших. Это число будет расти, и, конечно, среди них будут люди, которые пойдут в криминал. Почему? Потому что экономические условия в стране не позволят им на 100% удовлетворить свои жизненные потребности, а обычная работа с зарплатой до 1000 долларов и графиком 5/2 не сможет их обеспечить.

И часть ветеранов пойдет туда, а часть из них уже была там до заявления Кима и до того, как он стал министром, и до полномасштабного вторжения часть людей, прошедших АТО, уже была в криминале. Ни один ветеран, с которым я общался, ни один не сказал: "Нет, военный вообще криминалом заниматься не будет, это невозможно, это выдумка, ИПСО", — говорит Грот.

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В то же время, некоторые ветераны, с которыми Грот общался частно, считают, что публичное заявление министра, который сам не имеет ветеранского опыта, может сформировать в обществе представление о ветеранах как о потенциальной угрозе.

"Многие разделяют это мнение, но некоторые сказали, что это было сказано публично человеком, который является министром по делам ветеранов, но сам не является ветераном. Мне сказали, что это подрывает авторитет ветерана в обществе, что из-за таких заявлений общество воспринимает ветерана как потенциального преступника. Я считаю, что часть людей, которые воспринимали ветеранов как потенциальную угрозу до этого заявления, будут воспринимать их так и после него. Нужно смотреть на суть самой проблемы: существует ли она и каковы пути её решения. О том, кто это говорит и в каком контексте это было сказано, — мне всё равно. Я не хочу защищать министра, но и не хочу заниматься "шапкозакидыванием", — говорит Грот.

Говоря о возвращении ветеранов к гражданской жизни, Грот подчеркнул важность создания возможностей для их самореализации. В качестве примера он привел работу собственного сообщества, которое проводит различные мероприятия для поддержки военных и помощи им в адаптации.

Одно из направлений такой деятельности — спорт. В частности, в рамках M13 FIGHTS проводятся турниры по кулачным боям, участниками которых могут быть исключительно военнослужащие и ветераны. Кроме того, сообщество развивает пара джиу-джитсу как одно из направлений адаптации людей, получивших ранения.

"Мы основали кулачные бои в 2025 году и уже провели шесть турниров. У нас есть правило: в турнирах участвуют исключительно военные и ветераны. Есть ветераны с ампутациями и ранениями. Также у нас есть другое направление — пара джиу-джитсу. Это тот вид спорта, на который я сделал ставку с точки зрения адаптации людей с различными ранениями. У нас большое количество ветеранов, среди которых есть люди с ампутациями и другими сложными ранениями.

Именно пара джиу-джитсу — это тот вид спорта, которым ветеран может заниматься без особых вложений в оборудование, ведь нужны только пол и татами, на котором вы боретесь. Пара джиу-джитсу гармонично подходит для людей с ампутациями ног, и они могут показывать хорошие результаты", — рассказал ветеран.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Виталий Ким подчеркивал важность создания условий для трудоустройства и самореализации бывших военных после возвращения к гражданской жизни. По его словам, ветераны должны получить возможность освоить новую профессию, пройти переквалификацию или открыть собственное дело.

Недавно Виталий Ким сообщил о расширении цифровых услуг для бывших военных. По его словам, теперь ветераны могут получить необходимый документ непосредственно в приложении "Дия", не обращаясь в ЦНАПы или другие учреждения.