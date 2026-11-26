Ветеран ССО Артем Грот. Фото: кадр з ефіру

Ветеран Сил спеціальних операцій, засновник M13 FIGHTS і мотоклубу MEMORIA Артем Грот висловився щодо заяви міністра у справах ветеранів Віталія Кіма про те, що після завершення війни частина ветеранів може піти в кримінал. Він наголосив, що важливо не ігнорувати цю проблему, а зосередитися на пошуку шляхів її розв'язання.

Про це Артем Грот розповів в інтерв’ю Новини.LIVE.

Реклама

Чому частина ветеранів може опинитися в криміналі

Однією з причин такого розвитку подій Артем Грот називає економічну ситуацію в країні, зокрема недостатній рівень заробітних плат.

"Наразі в нас в країні 2,3 мільйона людей у категорії "ветерани", також у це число входять сім’ї загиблих. Ця кількість буде рости, і, звісно, у цій кількості будуть знаходитися люди, які будуть йти в кримінал. Чому? Тому що економічні обставини країни не дозволять закрити їм їхні життєві потреби на 100%, а звичайна робота із зарплатами до 1000 доларів з графіком 5/2 не закриє їх.

І деяка частина з ветеранів піде туди, і деяка частина з них вже була там до заяви Кіма і до того, як він став міністром, і до повномасштабного вторгнення частина людей, які пройшли АТО, були в криміналі. Жоден ветеран, з яким я спілкувався, жоден не сказав: "Ні, військовий взагалі криміналом займатися не буде, це неможливо, це вкид, ІПСО"", — говорить Грот.

Читайте також:

Водночас деякі ветерани, з якими Грот спілкувався приватно, вважають, що публічна заява міністра, який сам не має ветеранського досвіду, може сформувати в суспільстві уявлення про ветеранів як про потенційну загрозу.

"Багато хто розділяє цю думку, але деякі сказали, що це було сказано публічно людиною, яка є міністром у справах ветеранів, але сама не є ветераном. Мені сказали, що це підриває позицію ветерана в суспільстві, що через такі заяви суспільство сприймає ветерана як потенційний криміналітет. Я вважаю, що частина людей, які сприймали ветеранів як потенційну загрозу до цієї заяви, сприйматимуть їх так і після неї. Потрібно дивитися в суть самої проблеми, чи є вона і які є шляхи вирішення. Про те, хто це говорить, в якій позиції це висловлено — мені не відгукується. Я не хочу захищати міністра, але і не хочу займатися шапкозакидуванням", — говорить Грот.

Говорячи про повернення ветеранів до цивільного життя, Грот підкреслив важливість створення можливостей для їхньої самореалізації. Як приклад він навів роботу власної спільноти, яка проводить різні заходи для підтримки військових і допомоги їм в адаптації.

Один із напрямів такої діяльності — спорт. Зокрема, у межах M13 FIGHTS проводять турніри з кулачних боїв, учасниками яких можуть бути виключно військовослужбовці та ветерани. Крім того, спільнота розвиває пара джиу-джитсу як один із напрямів адаптації людей, які отримали поранення.

"Ми заснували кулачні бої у 2025 році й уже провели шість турнірів. У нас є правило: у турнірах беруть участь виключно військові та ветерани. Є ветерани з ампутаціями та пораненнями. Також у нас є інший напрям — пара джиу-джитсу. Це той вид спорту, на який я зробив ставку з точки зору адаптації людей з різними пораненнями. У нас велика кількість ветеранів, серед яких є люди з ампутаціями та іншими складними пораненнями.

Саме пара-джиу-джитсу — це той вид спорту, яким ветеран може займатися без особливих вкладень в обладнання, бо потрібні лише підлога та татамі, на якому ви боретеся. Пара джиу-джитсу гармонійно працює для людей з ампутаціями ніг, і вони можуть показувати гарний результат", — розповів ветеран.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Віталій Кім наголошував на важливості створення умов для працевлаштування та самореалізації колишніх військових після повернення до цивільного життя. За його словами, ветерани мають отримати можливість опанувати нову професію, пройти перекваліфікацію або започаткувати власну справу.

Нещодавно Віталій Кім повідомив про розширення цифрових послуг для колишніх військових. За його словами, тепер ветерани можуть отримати необхідний документ безпосередньо в застосунку "Дія", не звертаючись до ЦНАПів або інших установ.