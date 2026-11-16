Міністр у справах ветеранів. Фото: МикВісті

Після повернення з військової служби ветерани можуть стати однією з рушійних сил української економіки. Для цього держава має допомогти їм адаптуватися до цивільного життя, здобути нову професію або відкрити власну справу.

Про це заявив міністр у справах ветеранів Віталій Кім в інтерв’ю РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

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Як військовий досвід змінює плани ветеранів

За словами посадовця, після служби люди можуть змінити професію, зайнятися бізнесом або приділяти більше часу родині. Завдання держави — надати їм можливості для самостійного вибору. Серед необхідних інструментів Кім назвав перекваліфікацію, стажування, доступ до освіти, грантів, кредитів і житлову підтримку.

За прогнозами посадовця, після завершення війни в Україні буде понад 3 млн ветеранів. Якщо врахувати їхні родини, ветеранська політика може безпосередньо стосуватися близько 9 млн людей — майже третини населення країни.

"Ми очікуємо понад 3 мільйони ветеранів, а разом із родинами це може бути 9 мільйонів людей. Це майже третина нації. Неможливо, щоб одна половина країни працювала, а інша — ні", — наголосив Віталій Кім.

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Кім також наголосив на важливості підтримки базових потреб ветеранів. Зокрема, серед можливих напрямів допомоги він назвав фінансування навчання їхніх дітей. Така підтримка, на його думку, може стати довгостроковою інвестицією в майбутнє родин.

Як повідомляли Новини.LIVE, Віталій Кім заявив, що в Україні планують спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій завдяки цифровізації державних послуг. Зараз вона складається із семи кроків, три з яких є обов’язковими.

Як повідомляли Новини.LIVE, Віталій Кім заявив про підготовку програм фізичної та психологічної реабілітації ветеранів разом із їхніми родинами. Ініціатива має допомогти близьким адаптуватися до повернення військових із фронту та запобігти розпаду сімей.