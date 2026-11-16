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Ким: ветераны станут движущей силой экономики Украины

Ua ru
16 ноября 2026 22:21
Ветераны могут стать движущей силой экономики Украины, — Ким МикНовости
Министр по делам ветеранов. Фото: МикВисти

По возвращении с военной службы ветераны могут стать одной из движущих сил украинской экономики. Для этого государство должно помочь им адаптироваться к гражданской жизни, освоить новую профессию или открыть собственное дело.

Об этом заявил министр по делам ветеранов Виталий Ким в интервью РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

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Как военный опыт меняет планы ветеранов

По словам чиновника, после службы люди могут сменить профессию, заняться бизнесом или уделять больше времени семье. Задача государства — предоставить им возможности для самостоятельного выбора. Среди необходимых инструментов Ким назвал переквалификацию, стажировки, доступ к образованию, грантам, кредитам и жилищную поддержку.

По прогнозам чиновника, после завершения войны в Украине будет более 3 млн ветеранов. Если учесть их семьи, политика в отношении ветеранов может непосредственно касаться около 9 млн человек — почти трети населения страны.

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"Мы ожидаем более 3 миллионов ветеранов, а вместе с семьями это может составить 9 миллионов человек. Это почти треть нации. Невозможно, чтобы одна половина страны работала, а другая — нет", — подчеркнул Виталий Ким.

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Ким также подчеркнул важность обеспечения базовых потребностей ветеранов. В частности, среди возможных направлений помощи он назвал финансирование обучения их детей. Такая поддержка, по его мнению, может стать долгосрочной инвестицией в будущее семей.

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Как сообщали Новини.LIVE, Виталий Ким заявил, что в Украине планируют упростить процедуру получения статуса участника боевых действий благодаря цифровизации государственных услуг. Сейчас она состоит из семи этапов, три из которых являются обязательными.

Как сообщали Новини.LIVE, Виталий Ким заявил о подготовке программ физической и психологической реабилитации ветеранов вместе с их семьями. Инициатива призвана помочь близким адаптироваться к возвращению военных с фронта и предотвратить распад семей.

ветераны военные Виталий Ким военные действия война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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