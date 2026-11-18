Очільник Мінветеранів Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Ветерани та ветеранки відтепер можуть отримати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни безпосередньо в застосунку "Дія". Документ формується онлайн у форматі PDF та містить QR-код для перевірки його дійсності. Раніше замовити витяг можна було на порталі "Дія" або через Центр надання адміністративних послуг.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України, передає Новини.LIVE.

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Кім пояснив, як ветеранам отримати витяг із реєстру через "Дію"

За даними відомства, за три тижні після запуску послуги на порталі "Дія" ветерани та ветеранки сформували понад 6 тисяч витягів.

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім наголосив, що цифровізація послуг має спростити взаємодію з державою та позбавити людей необхідності відвідувати установи й збирати документи, якщо потрібні відомості вже є в державних реєстрах.

Витяг підтверджує, що інформацію про людину внесено до реєстру ветеранів. Він може знадобитися для оформлення соціальних пільг і гарантій, підтвердження статусу в державних установах, отримання знижки на комунальні послуги або подання документів дитини до закладу освіти.

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Як отримати витяг у застосунку "Дія"

Для цього потрібно відкрити застосунок, перейти до розділу "Сервіси" та обрати "Ветеран PRO". Далі необхідно знайти послугу "Витяг з Реєстру ветеранів", натиснути "Замовити", перевірити автоматично заповнені дані та надати згоду на обробку персональної інформації.

Після цього потрібно дочекатися сповіщення про готовність документа та завантажити його протягом 24 годин. Витяг матиме формат PDF із QR-кодом, який дає змогу перевірити його дійсність та актуальність інформації в реєстрі.

Онлайн-послуга доступна людям, чиї дані внесені до реєстру та які мають у Дії електронне посвідчення ветерана. Скористатися нею можуть учасники бойових дій, учасники війни, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих ветеранів і Захисників України, постраждалі учасники Революції Гідності та особи з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Водночас отримати витяг через ЦНАП, як і раніше, можна в окремих випадках. Зокрема, це стосується законних або уповноважених представників, членів сімей полонених і зниклих безвісти за особливих обставин, а також дітей ветеранів, які оформлюють державну цільову підтримку на здобуття освіти.

Як писали Новини.LIVE, Міністерство у справах ветеранів планує спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій, щоб військовим не доводилося самостійно збирати документи та передавати їх між державними установами. За словами міністра Віталія Кіма, нині процедура складається із семи кроків, три з яких обов’язкові: проходження військово-лікарської комісії, здача зброї та отримання посвідчення. Решту процесів, зокрема обмін інформацією між військовими частинами, Міноборони та МОЗ, держава хоче взяти на себе завдяки цифровізації реєстрів.

Кім вважає, що після завершення війни ветерани можуть стати однією з рушійних сил української економіки. За його прогнозом, в Україні буде понад 3 млн ветеранів, а разом із членами їхніх родин ветеранська політика стосуватиметься близько 9 млн людей — майже третини населення країни. Для їхньої адаптації до цивільного життя держава має забезпечити можливості для перекваліфікації, навчання, працевлаштування, відкриття бізнесу та отримання житлової підтримки.