Глава Минветеранов Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Ветераны и ветеранки отныне могут получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны непосредственно в приложении "Дія" Документ формируется онлайн в формате PDF и содержит QR-код для проверки его подлинности. Ранее заказать выписку можно было на портале "Дія" или через Центр предоставления административных услуг.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины, передает Новини.LIVE.

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Ким объяснил, как ветеранам получить выписку из реестра через "Дію"

По данным ведомства, за три недели после запуска услуги на портале "Дия" ветераны и ветеранки сформировали более 6 тысяч выписок.

Министр по делам ветеранов Виталий Ким подчеркнул, что цифровизация услуг должна упростить взаимодействие с государством и избавить людей от необходимости посещать учреждения и собирать документы, если нужные сведения уже есть в государственных реестрах.

Выписка подтверждает, что информация о человеке внесена в реестр ветеранов. Она может понадобиться для оформления социальных льгот и гарантий, подтверждения статуса в государственных учреждениях, получения скидки на коммунальные услуги или подачи документов ребенка в учебное заведение.

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Как получить выписку в приложении "Дія"

Для этого нужно открыть приложение, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать "Ветеран PRO". Далее необходимо найти услугу "Выписка из Реестра ветеранов", нажать "Заказать", проверить автоматически заполненные данные и дать согласие на обработку персональных данных.

После этого нужно дождаться уведомления о готовности документа и скачать его в течение 24 часов. Выписка будет в формате PDF с QR-кодом, который позволяет проверить ее подлинность и актуальность информации в реестре.

Онлайн-услуга доступна лицам, чьи данные внесены в реестр и которые имеют в приложении "Дія" электронное удостоверение ветерана. Воспользоваться ею могут участники боевых действий, участники войны, люди с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших ветеранов и Защитников Украины, пострадавшие участники Революции Достоинства и лица с особыми заслугами перед Родиной.

В то же время получить выписку через ЦНАП, как и раньше, можно в отдельных случаях. В частности, это касается законных или уполномоченных представителей, членов семей пленных и пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также детей ветеранов, оформляющих государственную целевую поддержку на получение образования.

Как писали Новини.LIVE, Министерство по делам ветеранов планирует упростить процедуру получения статуса участника боевых действий, чтобы военным не приходилось самостоятельно собирать документы и передавать их между государственными учреждениями. По словам министра Виталия Кима, в настоящее время процедура состоит из семи этапов, три из которых являются обязательными: прохождение военно-медицинской комиссии, сдача оружия и получение удостоверения. Остальные процессы, в частности обмен информацией между воинскими частями, Минобороны и Минздрава, государство хочет взять на себя благодаря цифровизации реестров.

Ким считает, что после окончания войны ветераны могут стать одной из движущих сил украинской экономики. По его прогнозу, в Украине будет более 3 млн ветеранов, а вместе с членами их семей ветеранская политика затронет около 9 млн человек — почти треть населения страны. Для их адаптации к гражданской жизни государство должно обеспечить возможности для переквалификации, обучения, трудоустройства, открытия бизнеса и получения жилищной поддержки.