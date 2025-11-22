Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Видео

Главная Новости дня Новый мэр Нью-Йорка подтвердил, что считает Трампа "фашистом"

Новый мэр Нью-Йорка подтвердил, что считает Трампа "фашистом"

Дата публикации 22 ноября 2025 11:17
обновлено: 11:59
Новоизбранный мэр Нью-Йорка Мамдани считает Трампа фашистом
Президент США Дональд Трамп и новоизбранный мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани общаются с представителями СМИ во время встречи в Овальном кабинете 21 ноября 2025 года. Фото: Reuters

Новоизбранный мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани подтвердил, что считает Дональда Трампа "фашистом". Несмотря на это, во время личной встречи политических оппонентов общение оказалось довольно дружественным.

Об этом информирует Reuters в субботу, 22 ноября.

Читайте также:

Новый мэр Нью-Йорка считает Трампа "фашистом" — детали

Как пишет Reuters, личное общение политических оппонентов в пятницу, 21 ноября, прошло дружески. Трамп охотно пожимал демократу руку и отмечал, что у них оказалось больше общего, чем казалось.

Глава Белого дома также подчеркнул, что оба имеют общий интерес — развитие и процветание Нью-Йорка.

Во время встречи с прессой журналист спросил Мамдани, действительно ли он считает Трампа фашистом. Американский президент вмешался и сказал:

"Ничего, я понимаю, просто скажите "да". Это легче, чем объяснять. Я не против."

В свою очередь, Мамдани после паузы ответил коротко: "Да".

Заметим, что Трамп неоднократно называл Мамдани коммунистом и предупреждал, что его избрание мэром может иметь разрушительные последствия для статуса Нью-Йорка как мировой финансовой столицы.

Ранее мы информировали, что Трамп резко высказался о Мамдани после выборов в Нью-Йорке.

Также мы сообщали, что американский лидер заявил, что больше не хочет жить в Нью-Йорке после победы Мамдани на выборах мэра.

США Дональд Трамп Нью-Йорк политики Белый дом Зохран Мамдани
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
