Новообраний мер Нью-Йорка Мамдані вважає Трампа фашистом

Новий мер Нью-Йорка підтвердив, що вважає Трампа "фашистом"
Новообраний мер Нью-Йорка Зоран Мамдані підтвердив, що вважає Дональда Трампа "фашистом". Попри це, під час особистої зустрічі політичних опонентів спілкування виявилося доволі дружнім.
Про це інформує Reuters у суботу, 22 листопада.
Новообраний мер Нью-Йорка Зоран Мамдані підтвердив, що вважає Дональда Трампа фашистом.
Як пише Reuters, особисте спілкування політичних опонентів у п'ятницю, 21 листопада, пройшло дружньо. Трамп охоче тиснув демократу руку і зазначав, що у них виявилося більше спільного, ніж здавалося.
Глава Білого дому також наголосив, що обидва мають спільний інтерес — розвиток і процвітання Нью-Йорка.
Під час зустрічі з пресою журналіст запитав Мамдані, чи справді він вважає Трампа фашистом. Американський президент втрутився і сказав:
"Нічого, я розумію, просто скажіть "так". Це легше, ніж пояснювати. Я не проти."
Своєю чергою, Мамдані після паузи відповів коротко: "Так".
Зауважимо, що Трамп неодноразово називав Мамдані комуністом і попереджав, що його обрання мером може мати руйнівні наслідки для статусу Нью-Йорка як світової фінансової столиці.
