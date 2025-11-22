Відео
Новий мер Нью-Йорка підтвердив, що вважає Трампа "фашистом"

Новий мер Нью-Йорка підтвердив, що вважає Трампа "фашистом"

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 11:17
Оновлено: 11:17
Новообраний мер Нью-Йорка Мамдані вважає Трампа фашистом
Президент США Дональд Трамп та новообраний мер Нью-Йорка Зоран Мамдані спілкуються з представниками ЗМІ під час зустрічі в Овальному кабінеті 21 листопада 2025 року. Фото: Reuters

Новообраний мер Нью-Йорка Зоран Мамдані підтвердив, що вважає Дональда Трампа "фашистом". Попри це, під час особистої зустрічі політичних опонентів спілкування виявилося доволі дружнім.

Про це інформує Reuters у суботу, 22 листопада.

Новий мер Нью-Йорка вважає Трампа "фашистом" — деталі

Новообраний мер Нью-Йорка Зоран Мамдані підтвердив, що вважає Дональда Трампа фашистом.

Як пише Reuters, особисте спілкування політичних опонентів у п'ятницю, 21 листопада, пройшло дружньо. Трамп охоче тиснув демократу руку і зазначав, що у них виявилося більше спільного, ніж здавалося.

Глава Білого дому також наголосив, що обидва мають спільний інтерес — розвиток і процвітання Нью-Йорка.

Під час зустрічі з пресою журналіст запитав Мамдані, чи справді він вважає Трампа фашистом. Американський президент втрутився і сказав:

"Нічого, я розумію, просто скажіть "так". Це легше, ніж пояснювати. Я не проти."

Своєю чергою, Мамдані після паузи відповів коротко: "Так".

Зауважимо, що Трамп неодноразово називав Мамдані комуністом і попереджав, що його обрання мером може мати руйнівні наслідки для статусу Нью-Йорка як світової фінансової столиці.

Раніше ми інформували, що Трамп різко висловився про Мамдані після виборів у Нью-Йорку.

Також ми повідомляли, що американський лідер заявив, що більше не хоче жити в Нью-Йорку після перемоги Мамдані на виборах мера.

США Дональд Трамп Нью-Йорк політики Білий дім Зогран Мамдані
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
