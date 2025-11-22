Новообраний мер Нью-Йорка Мамдані вважає Трампа фашистом

Президент США Дональд Трамп та новообраний мер Нью-Йорка Зоран Мамдані спілкуються з представниками ЗМІ під час зустрічі в Овальному кабінеті 21 листопада 2025 року. Фото: Reuters

Новообраний мер Нью-Йорка Зоран Мамдані підтвердив, що вважає Дональда Трампа "фашистом". Попри це, під час особистої зустрічі політичних опонентів спілкування виявилося доволі дружнім.

Про це інформує Reuters у суботу, 22 листопада.

Як пише Reuters, особисте спілкування політичних опонентів у п'ятницю, 21 листопада, пройшло дружньо. Трамп охоче тиснув демократу руку і зазначав, що у них виявилося більше спільного, ніж здавалося.

Глава Білого дому також наголосив, що обидва мають спільний інтерес — розвиток і процвітання Нью-Йорка.

Під час зустрічі з пресою журналіст запитав Мамдані, чи справді він вважає Трампа фашистом. Американський президент втрутився і сказав:

"Нічого, я розумію, просто скажіть "так". Це легше, ніж пояснювати. Я не проти."

Своєю чергою, Мамдані після паузи відповів коротко: "Так".

Зауважимо, що Трамп неодноразово називав Мамдані комуністом і попереджав, що його обрання мером може мати руйнівні наслідки для статусу Нью-Йорка як світової фінансової столиці.

