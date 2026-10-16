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Главная Новости дня Новые проекты в условиях войны: как ОККО развивает новую энергетику

Новые проекты в условиях войны: как ОККО развивает новую энергетику

Ua ru
16 октября 2026 13:56
Эксклюзив
ОККО планирует построить новые ВЭС и накопители энергии к 2030 году
Генеральный директор ОККО Василий Даниляк и журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко. Фото: кадр из видео

Группа компаний ОККО планирует к 2030 году построить новые ветроэлектростанции, солнечные электростанции и установки для хранения энергии. Генеральный директор компании Василий Данилюк отметил, что в настоящее время в портфеле ОККО уже есть различные объекты энергетики, но строительство продолжается. По его словам, компания также работает над расширением базы международных партнеров.

Об этом Василий Данилюк рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

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Строительство энергетических объектов ОККО

"Сегодня у нас уже есть в портфеле различные объекты энергетики. У нас около 150 МВт ветровой энергии. Сейчас в стадии строительства находятся ветровые электростанции мощностью 188 МВт", — отметил Данилюк.

По его словам, еще запланированы четыре проекта на период 2027–2029 годов. Речь идет о небольшом проекте мощностью 60 МВт, крупном — 254 МВт, третьем — 220 МВт, а также еще одном на 120 МВт. В целом это составляет более 600 МВт дополнительных мощностей.

"В батарейках мы сегодня построили примерно 100 МВт. Сейчас мы реализуем проект мощностью 180 МВт, а в стадии разработки у нас ещё проекты на суммарную мощность около 200 МВт. Что касается солнечной энергии, у нас небольшие проекты. Сегодня у нас есть солнечные мощности примерно в 32 МВт. В сфере солнечной энергетики мы пока приостановили работу. Мы анализируем, насколько выгодно будет реализовывать солнечные проекты. Поэтому будем рассматривать этот вопрос точно не в следующем году. Это точно не следующий год и точно не 28-й. Наш приоритет на 27–28 годы — это и ветер, и аккумуляторные проекты, и реализация поставок аккумуляторов, как я уже указал, примерно до 100 МВт в течение следующих трех лет вблизи наших ветровых проектов", — отметил генеральный директор ОККО.

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По его словам, с 2022 года компания инвестировала в украинскую экономику около 450 млн долларов для реализации проектов в сфере энергетики и биотоплива, которая остается одним из ключевых направлений ее деятельности.

В течение следующих лет ОККО планирует существенно увеличить эту цифру, на которую будут влиять реализация, скорость и получение финансирования для следующих крупных ветровых проектов.

Данилюк заявил, что энергетическое направление станет ключевым, поскольку оно сможет принести наибольшее финансирование. Оно потребует наибольших капиталовложений и обеспечит значительную часть денежных поступлений.

Сотрудничество с международными финансовыми институтами

Данилюк рассказал, что в случае нескольких проектов препятствием станет невозможность привлечь более крупный объем финансирования от одной компании IFI и международных финансовых учреждений. В настоящее время ОККО работает над расширением базы международных кредиторов.

Для преодоления этого барьера компания привлекает к клубному финансированию наряду с ЕБРР, IFC и DFC также государственные фонды Великобритании, Швеции и Норвегии.

"Нужно расширять базу международных кредиторов, с которыми предстоит работать в рамках проекта, потому что чем крупнее проект, тем, к сожалению, даже один крупный кредитор не сможет его осилить. Нужно прибегать к клубному финансированию, нужно прибегать к софинансированию, и это, как правило, сложно, и нужно расширять базу этих кредиторов", — добавил генеральный директор ОККО.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Юрия Камельчука, в настоящее время оценить, насколько эффективно государство использует средства в рамках плана устойчивости для подготовки энергетики к зимнему периоду, невозможно из-за ограниченного доступа к информации и закупок вне тендерных процедур. Он раскритиковал Минэнерго за отчетность об энергетическом оборудовании с указанием его веса в килограммах.

Ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что из-за отсутствия значительных успехов на фронте Россия пытается усилить давление на украинцев, нанося удары по энергетической инфраструктуре. В частности, Кремль может рассчитывать на рост недовольства среди жителей Киева из-за возможных перебоев с теплоснабжением, электроэнергией и водой.

электроэнергия Украина строительство энергетика ОККО
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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