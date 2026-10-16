ОККО планує побудувати нові ВЕС і накопичувачі енергії до 2030 року

СЕО ОККО Василь Даниляк та журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко. Фото: кадр з відео

Група компаній ОККО до 2030 року планує побудувати нові вітроелектростанції, сонячні електростанції і установки зберігання енергії. СЕО компанії Василь Данилюк зауважив, що наразі в портфелі ОККО вже є різні обʼєкти енергетики, але будівництво продовжується. За його словами, компанія також працює над збільшенням бази міжнародних партнерів.

Про це Василь Данилюк розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

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Будівництво енергетики від ОККО

"Ми сьогодні вже маємо в нашому портфелі різні обʼєкти енергетики. Ми маємо десь 150 МВт вітрової енергії. Зараз маємо в будівництві вітрової енергії 188 МВт", — зазначив Данилюк.

За його словами, ще є чотири проєкти на упродовж 2027-2029 років. Йдеться про невеликий на 60 МВт, великий — 254 МВт, третій — 220 МВт, а також ще один на 120 МВт. Загалом це складає понад 600 МВт додаткових потужностей.

"В батарейках ми збудували приблизно 100 МВт годин сьогодні. Ми будуємо зараз проєкт на 180 МВт годин і маємо ще в трубі проєктів десь на 200 МВт годин. І по сонцю у нас невеликі проєкти. У нас є сонце сьогодні десь порядка 32 МВт. По сонцю ми поки що зупинилися. Ми дивимося на те, наскільки буде вигідно реалізовувати сонячні проєкти. Тому будемо дивитися точно не наступного року. Це точно не наступний рік і точно не 28-й. У нас пріоритет на 27-28 років – це і вітер, і батарейні проєкти, і реалізація доставлення батарей, як я вказав, приблизно на до 100 МВт протягом наступних трьох років біля наших вітрових проєктів", — зауважив СЕО ОККО.

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За його словами, з 2022 року компанія інвестувала в українську економіку близько 450 млн доларів для реалізації проєктів у сфері енергетики та біопалива, який залишається одним із ключових напрямів її діяльності.

Упродовж наступних років ОККО планує суттєво збільшити цю цифру, на яку буде впливати реалізація, швидкість та отримання фінансування під наступні великі вітрові проєкти.

Данилюк заявив, що енергетичний напрямок стане ключовим, оскільки він зможе принести найбільше фінансування. Він потребуватиме найбільших капіталовкладень і забезпечуватиме значну частину грошових надходжень.

Співпраця з міжнародними фінансовими інституціями

Данилюк розповів, що через декілька проєктів барʼєром буде неможливість потягнути більший об'єм на одну компанію IFI і міжнародних фінансових установ. Наразі ОККО працює над збільшенням бази міжнародних кредиторів.

Для подолання цього барʼєру компанія залучає до клубного фінансування поряд із ЄБРР, IFC та DFC також державні фонди Великої Британії, Швеції та Норвегії.

"Треба збільшувати базу кредиторів міжнародних, з якими треба працювати в проєкті, тому що чим більший проєкт, на жаль, навіть один великий кредитор не може потягнути цей проєкт. Треба робити клубне фінансування, треба робити ко-фінансування, і це зазвичай складно, і треба розширювати базу цих кредиторів", — додав СЕО ОККО.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на нардепа Юрія Камельчука, наразі оцінити, наскільки ефективно держава використовує кошти в межах плану стійкості для підготовки енергетики до зимового періоду, неможливо через обмежений доступ до інформації та закупівлі поза тендерними процедурами. Він розкритикував Міненерго за звітування про енергетичне обладнання із зазначенням його ваги в кілограмах.

Раніше журналіст Дмитро Гордон заявив, що через відсутність значних досягнень на фронті Росія намагається посилити тиск на українців, атакуючи енергетичну інфраструктуру. Зокрема, Кремль може розраховувати на зростання невдоволення серед жителів Києва через можливі перебої з теплопостачанням, електроенергією та водою.