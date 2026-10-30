Новые правила призыва и мобилизации — выступление Корецкого

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/Sergii.Koretskyi

Какими могут стать новые правила призыва и мобилизации и какова сумма убытков от войны с РФ — рассказал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Полный текст выступления на Киевском международном экономическом форуме.

Реклама

О ежедневных ударах РФ

С 16 июля не было ни одного дня, чтобы не произошло хотя бы одного попадания или массированных атак на инфраструктуру. Я говорю об экономике в целом. Только на одну энергетику пришлось 2 тысячи 147 атак.

Цель РФ понятна — истощить экономику, разрушить финансовое, психологическое и ментальное здоровье украинцев в процессе тех или иных переговоров. Поэтому мы должны выстраивать тактику и стратегию противодействия этим ударам и террору.

Последствия существенны. На данный момент ущерб составляет более 7,7 миллиарда долларов. Уничтожено или повреждено более одного миллиона квадратных метров недвижимости различных типов.

Читайте также:

Значительным разрушениям подверглись энергетика, металлургические предприятия, логистика. Из-за вражеских действий существенно сократился зерновой коридор и способность Черного моря осуществлять экспорт.

Учитывая эти убытки и удары, до конца года государственный бюджет недовыполнит планы примерно на 1,5 миллиарда долларов.

Это базовый прогноз, который у нас есть на сегодняшний день.

Но несмотря на эти ужасы войны — экономика работает. В магазинах есть продукты, в аптеках есть лекарства, работают заправки — и всё это результат огромного, кропотливого и ежедневного труда всех, кто за этим стоит. А это десятки тысяч предпринимателей и миллионы людей, сотрудников этих компаний. Искренне аплодирую вам.

Сколько будет стоить война в 2026 году

Все расходы Украины в 26-м году составляют около 200 миллиардов долларов. 155 из них у нас уходят на войну. Остальные — 45 млрд долларов — расходы, которые покрывают другие нужды нашего государства. Это медицина, образование, обслуживание государственного долга, все социальные расходы, капитальные расходы, планы стабильности.

Это для понимания, насколько изнурительной для нас является эта война.

Все без исключения доходы Украины составляют 70 миллиардов долларов. То есть Украина может покрыть расходы лишь на треть. Все остальное — работа с международными партнерами по привлечению средств.

О военных рисках и компенсации убытков от нанесенных ударов

Идея такова. Как я уже сказал, денег на все не хватает, поэтому нужно искать нестандартные решения. Государство должно внести свой вклад. Мы нацелены на миллиард долларов. Как это будет работать дальше? Упрощенная процедура. Компенсация должна быть выплачена в течение 30 дней после оформления. Ставка по этому страховому риску должна быть очень низкой. Символической. Мы нацелены примерно на 2%.

Максимальная компенсация убытков составит около 5 миллионов долларов.

Для крупного бизнеса это кажется недостаточным. Поэтому для них компенсация состоит из двух частей. Это может быть как компенсация убытков, так и выделение кредитных ресурсов по льготным ставкам. До двух миллиардов гривен в одни руки.

Новые правила призыва и мобилизации

Я 28 лет проработал в бизнесе и понимаю, что экономика важна, но сейчас наша обороноспособность все-таки имеет более высокое и фундаментальное значение для выживания государства. Ведь война ведется с целью уничтожения нашей идентичности и нашего суверенитета.

Итак, мобилизация и резервирование.

Отделяем понятие критичности от экономических критериев резервирования. Ведь заработная плата и отсутствие налоговых долгов — это ещё не «критическое» предприятие.

Критически важными являются энергетика, оборонно-промышленный комплекс, связь, жилищно-коммунальные услуги, аптеки, продукты питания, логистика и т. д. Но в то же время существует большое количество предприятий, которые попали в этот список в основном из-за заработной платы и отсутствия налоговой задолженности.

Поэтому мы отделяем критичность от экономики. Критически важным предприятиям не о чем беспокоиться. 90–95 % работников будут повторно призваны. Но то, что создано большое количество предприятий — будь то ИТ или условно ОПК, где производят три дрона, но при этом призывают сотни людей, — это нужно прекратить.

Сейчас не стоит вопрос о том, что мобилизация со завтрашнего дня приобретет какие-то новые масштабы. Нет. Мы должны остановить десятки тысяч новых призывов, которые порой бывают нечестными. А это десятки тысяч отсрочек ежемесячно.

Но главное — мы должны дать надежду и понять военным, которые находятся на фронте по 4–5 лет, что их заменят.

А теперь самое главное. Совместно с бизнесом мы должны придумать новую социальную модель. При которой, условно, все будут забронированы, но предприятия будут предоставлять прогнозируемую мобилизацию людей в армию.

Это идеалистическая модель. Но если бы удалось найти такое решение, исчезла бы необходимость искать людей на улицах.

Новый общественный договор мы должны представить до 1 декабря, поэтому я приглашаю министров, бизнес и ассоциации к обсуждению.

Как сохранить украинскую экономику в условиях ежедневных ударов

Я бы очень просил и рекомендовал думать в рамках самого критического сценария развития событий, чтобы не оказаться в неожиданной для себя ситуации. Следует заранее продумать альтернативные производственные площадки, с кем можно сотрудничать, где можно создать тот или иной private label, если речь идет о потребительских товарах, на случай, если ваше предприятие пострадает.

Заранее поговорите с поставщиками, осмотрите альтернативные помещения для перемещения и восстановления.

Напомним, по словам министра по делам ветеранов Украины Виталия Кима, государство работает над тем, чтобы военнослужащие могли бесплатно лечить зубы еще во время службы в Силах обороны Украины.

По словам директора Института демографии и исследований качества жизни Эллы Либановой, численность населения Украины сократилась до 28,5 млн человек. Главная причина сокращения — стремительная миграция граждан из-за войны в Украине.