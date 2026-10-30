Нові правила призову та мобілізації — виступ Корецького

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/Sergii.Koretskyi

Якими можуть стати нові правила призову та мобілізації та яка сума збитків від війни з РФ — розповів прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Повний текст виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

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Про щоденні удари РФ

З 16 липня не було жодного дня, щоб не сталося хоча б одного влучання або масованих атак на інфраструктуру. Я говорю про економіку в цілому. Тільки на одну енергетику припало 2 тисячі 147 атак.

Мета РФ зрозуміла — виснажити економіку, зруйнувати фінансове, психологічне та ментальне здоров’я українців у процесі тих чи інших переговорів. Тому ми маємо вибудовувати тактику й стратегію протидії цим ударам і терору.

Наслідки є суттєвими. Наразі збитки становлять понад 7,7 мільярда доларів. Знищено або пошкоджено понад один мільйон квадратних метрів нерухомості різних типів.

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Значним руйнуванням зазнали енергетика, металургійні підприємства, логістика. Через ворожі дії істотно скоротився зерновий коридор і здатність Чорного моря здійснювати експорт.

З огляду на ці збитки та удари, до кінця року державний бюджет недовиконає плани приблизно на 1,5 мільярда доларів.

Це базовий прогноз, який ми маємо на сьогодні.

Але попри ці жахи війни — економіка працює. У магазинах є продукти, в аптеках є ліки, працюють заправки — і все це результат величезної, копіткої та щоденної праці всіх, хто за цим стоїть. А це десятки тисяч підприємців і мільйони людей, співробітників цих компаній. Щиро аплодую вам.

Скільки коштуватиме війна у 2026 році

Усі витрати України у 26-му році становлять близько 200 мільярдів доларів. 155 із них у нас йдуть на війну. Решта — 45 млрд доларів — витрати, які покривають інші потреби нашої держави. Це медицина, освіта, обслуговування державного боргу, усі соціальні витрати, капітальні витрати, плани стабільності.

Це для розуміння, наскільки виснажливою для нас є ця війна.

Усі без винятку доходи України становлять 70 мільярдів доларів. Тобто Україна може покрити витрати лише на третину. Усе інше — робота з міжнародними партнерами щодо залучення коштів.

Про військові ризики та компенсацію збитків від завданих ударів

Ідея така. Як я вже сказав, грошей на все не вистачає, тому потрібно шукати нестандартні рішення. Держава має зробити свій внесок. Ми націлені на мільярд доларів. Як це працюватиме далі? Спрощена процедура. Компенсація має бути виплачена протягом 30 днів після оформлення. Ставка за цим страховим ризиком має бути дуже низькою. Символічною. Ми націлені приблизно на 2%.

Максимальна компенсація збитків становитиме близько 5 мільйонів доларів.

Для великого бізнесу це здається недостатнім. Тому для них компенсація складається з двох частин. Це може бути як компенсація збитків, так і виділення кредитних ресурсів за пільговими ставками. До двох мільярдів гривень в одні руки.

Нові правила призову та мобілізації

Я 28 років пропрацював у бізнесі й розумію, що економіка важлива, але зараз наша обороноздатність все-таки має більш високе й фундаментальне значення для виживання держави. Адже війна ведеться з метою знищення нашої ідентичності та нашого суверенітету.

Отже, мобілізація та резервування.

Відокремлюємо поняття критичності від економічних критеріїв резервування. Адже заробітна плата та відсутність податкових боргів — це ще не «критичне» підприємство.

Критично важливими є енергетика, оборонно-промисловий комплекс, зв’язок, житлово-комунальні послуги, аптеки, продукти харчування, логістика тощо.

Але водночас існує велика кількість підприємств, які потрапили до цього списку переважно через заробітну плату та відсутність податкової заборгованості.

Тому ми відокремлюємо критичність від економіки. Критично важливим підприємствам нема про що турбуватися. 90–95 % працівників будуть повторно призвані. Але те, що створено велику кількість підприємств — чи то ІТ, чи умовно ОПК, де виробляють три дрони, але при цьому призивають сотні людей, — це потрібно припинити.

Зараз не йдеться про те, що мобілізація з завтрашнього дня набуде якихось нових масштабів. Ні. Ми маємо зупинити десятки тисяч нових призовів, які інколи бувають нечесними. А це десятки тисяч відстрочок щомісяця.

Але головне — ми маємо дати надію й зрозуміти військовим, які перебувають на фронті по 4–5 років, що їх замінять.

А тепер найголовніше. Спільно з бізнесом ми маємо придумати нову соціальну модель. За якої, умовно, всі будуть заброньовані, але підприємства забезпечуватимуть прогнозовану мобілізацію людей до армії.

Це ідеалістична модель. Але якби вдалося знайти таке рішення, зникла б необхідність шукати людей на вулицях.

Новий суспільний договір ми маємо представити до 1 грудня, тому я запрошую міністрів, бізнес та асоціації до обговорення.

Як зберегти українську економіку в умовах щоденних ударів

Я б дуже просив і рекомендував думати в рамках найкритичнішого сценарію розвитку подій, щоб не опинитися в несподіваній для себе ситуації.

Слід заздалегідь продумати альтернативні виробничі майданчики, з ким можна співпрацювати, де можна створити той чи інший private label, якщо йдеться про споживчі товари, на випадок, якщо ваше підприємство постраждає.

Заздалегідь поговоріть із постачальниками, огляньте альтернативні приміщення для переміщення та відновлення.

Нагадаємо, за словами міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма, держава працює над можливістю для військові щодо безоплатного лікування зубів ще під час служби у Силах оборони України.

За словами директорки Інституту демографії та досліджень якості життя Елли Лібанової, чисельність населення України скоротилася до 28,5 млн осіб. Головна причина скорочення — стрімка міграція громадян через війну в Україні.