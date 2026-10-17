Жена Кирилла Буданова — Марианна Буданова. ФОТО: ELLE UKRAINE

Марианна Буданова, супруга руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, завершила обучение в Школе стратегического архитектора — образовательной программе, участники которой осваивают новые подходы к развитию Украины и поиску решений для системных изменений.

О выпуске десятого, юбилейного набора Школы сообщила Киево-Могилянская бизнес-школа (kmbs) в Instagram, передает Новини.LIVE.

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Гелена Саврук призвала к нестандартным решениям

Во время церемонии выпуска заместитель декана kmbs, управляющий партнер M-S-A Гелена Саврук подчеркнула необходимость стратегического мышления и готовности отказываться от привычных подходов.

"Нам нужны неправильные решения. Смелые, неожиданные, на первый взгляд нелогичные. Не потому, что в них нет логики. А потому, что они меняют сами условия: кто с кем объединяется, что становится возможным, кто определяет правила", — отметила она.

Среди гостей мероприятия были руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и посол Швеции в Украине Мартин Оберг. Шведский дипломат отметил масштабность замысла Школы и заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны своего государства как в военное, так и в мирное время.

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Кто ещё окончил Школу стратегического архитектора

К выпускникам также обратился президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Сергей Квит, который окончил предыдущий набор этой программы.

"Я хочу пожелать вам быть стратегическими архитекторами ваших идей, ваших проектов, ваших организаций, быть архитекторами будущего Украины без преувеличения, а также архитекторами мира", — сказал Квит.

Помимо Марианны Будановой, дипломы Школы стратегического архитектора получили Соломия Бобровская, Александр Карасевич, Алексей Мороз и Наталья Дмитренко.

Что известно о Школе стратегического архитектора

Школа стратегического архитектора — это совместная программа kmbs и Могилянского стратегического агентства (M-S-A). Она объединяет представителей государственного управления, бизнеса и других общественно значимых сфер, стремящихся переосмыслить устоявшиеся модели управления и найти новые решения для развития страны.

Какое образование получила Марианна Буданова

Марианна Буданова также имеет степень магистра психологии Университета "Украина", а в 2025 году получила степень доктора философии (PhD) в Национальной академии внутренних дел, где сейчас возглавляет кафедру юридической психологии.

Кирилл Буданов также учился в Школе стратегического архитектора

Напомним, в 2024 году Кирилл Буданов, который тогда возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины, также завершил обучение в Школе стратегического архитектора Киево-Могилянской бизнес-школы и получил соответствующий диплом.

Ранее Новини.LIVE писали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов и его супруга Марианна вместе побывали на Всенациональной премии "Золотые руки" в Киеве. Во время публичного мероприятия супруги держались рядом и не скрывали близости.

Также Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий объявил о решениях правительства по обновлению системы профессионального образования. Изменения должны помочь готовить специалистов в соответствии с потребностями рынка труда и экономики страны. В частности, правительство утвердило новый стандарт профессионального образования.