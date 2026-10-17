Дружина Кирила Буданова Маріанна Буданова. ФОТО: ELLE UKRAINE

Маріанна Буданова, дружина керівника Офісу президента Кирила Буданова, завершила навчання у Школі стратегічного архітектора — освітній програмі, учасники якої опановують нові підходи до розвитку України та пошуку рішень для системних змін.

Про випуск десятого, ювілейного набору Школи повідомила Києво-Могилянська бізнес-школа (kmbs) в Instagram, передає Новини.LIVE.

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Гелена Саврук закликала до нестандартних рішень

Під час церемонії випуску заступниця декана kmbs, керуюча партнерка M-S-A Гелена Саврук наголосила на необхідності стратегічного мислення та готовності відмовлятися від звичних підходів.

"Нам потрібні неправильні рішення. Зухвалі, несподівані, на перший погляд нелогічні. Не тому, що в них немає логіки. А тому, що вони змінюють самі умови: хто з ким об’єднується, що стає можливим, хто визначає правила", – зазначила вона.

Серед гостей заходу були керівник Офісу президента Кирило Буданов та посол Швеції в Україні Мартін Оберг. Шведський дипломат відзначив масштабність задуму Школи та запевнив у подальшій підтримці України з боку своєї держави як у воєнний, так і в мирний час.

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Хто ще завершив Школу стратегічного архітектора

До випускників також звернувся президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт, який закінчив попередній набір цієї програми.

"Я хочу побажати вам бути стратегічними архітекторами ваших ідей, ваших проєктів, ваших організацій, бути архітекторами майбутнього України без перебільшення і також архітекторами світу", – сказав Квіт.

Окрім Маріанни Буданової, дипломи Школи стратегічного архітектора отримали Соломія Бобровська, Олександр Карасевич, Олексій Мороз та Наталія Дмитренко.

Що відомо про Школу стратегічного архітектора

Школа стратегічного архітектора є спільною програмою kmbs та Могилянської стратегічної агенції (M-S-A). Вона об'єднує представників державного управління, бізнесу та інших суспільно важливих сфер, які прагнуть переосмислити усталені моделі управління та знайти нові рішення для розвитку країни.

Яку освіту має Маріанна Буданова

Маріанна Буданова також має ступінь магістра психології Університету "Україна", а у 2025 році здобула ступінь доктора філософії (PhD) у Національній академії внутрішніх справ, де зараз очолює кафедру юридичної психології.

Кирило Буданов також навчався у Школі стратегічного архітектора

Нагадаємо, у 2024 році Кирило Буданов, який тоді очолював Головне управління розвідки Міноборони України, також завершив навчання у Школі стратегічного архітектора Києво-Могилянської бізнес-школи та отримав відповідний диплом.

Раніше Новини.LIVE писали, що керівник Офісу президента Кирило Буданов та його дружина Маріанна разом побували на Загальнонаціональній премії "Золоті руки" в Києві. Під час публічного заходу подружжя трималося поруч і не приховувало близькості.

Також Новини.LIVE повідомляли, що прем’єр-міністр України Сергій Корецький оголосив про урядові рішення щодо оновлення системи професійної освіти. Зміни мають допомогти готувати фахівців відповідно до потреб ринку праці та економіки країни. Зокрема, уряд затвердив новий стандарт професійної освіти.