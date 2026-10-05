Корецький розповів про зміни у професійній освіті

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький 5 жовтня повідомив про пакет рішень уряду, спрямованих на оновлення системи професійної освіти. Основна мета змін — підготовка кваліфікованих фахівців відповідно до потреб ринку праці та економіки країни. У межах реформи затвердили новий стандарт професійної освіти.

Про це міністр написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Новий стандарт передбачає щонайменше 40% практики

За інформацією Корецького, щонайменше 40% освітньої програми має бути присвячено практичній підготовці студентів. Крім того, під час навчання вони зможуть отримати до трьох професійних кваліфікацій.

Пост Корецького. Фото: скриншот

За словами Корецького, професійні коледжі також отримають більше автономії під час формування освітніх програм. Навчання при цьому інтегрують із європейською кредитною системою.

Окремі зміни стосуватимуться фінансування закладів професійної освіти. Із 2027 року має запрацювати нова формула, за якою коледжі отримуватимуть базове фінансування, а додаткові кошти залежатимуть від результатів їхньої роботи.

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Під час визначення обсягу фінансування враховуватимуть попит на професії в конкретній області, кількість набраних студентів, рівень працевлаштування випускників та залучення закладом додаткових коштів. Відповідно, результати роботи коледжу безпосередньо впливатимуть на можливий обсяг фінансування.

Нова модель фінансування також є одним з індикаторів співпраці України зі Світовим банком. Ще одним напрямом змін стане розширення академічної мобільності. Студенти матимуть можливість навчатися та проходити стажування безпосередньо у роботодавців.

Водночас викладачі зможуть не лише викладати, а й проходити стажування у закладах освіти та на підприємствах.

Як повідомляли Новини.LIVE, 1 жовтня Корецький попередив про ризик втрати 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування. За його словами, отримання цих коштів залежить від виконання Україною визначених зобов’язань, зокрема ухвалення необхідних законів та реалізації урядових рішень.

Як повідомляли Новини.LIVE, 30 вересня прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив про дефіцит 27 млрд доларів на оборонні потреби у 2026 році. За його словами, близько 7 млрд доларів уряд планує знайти завдяки оптимізації та перерозподілу витрат, тоді як ще 20 млрд доларів мають забезпечити міжнародні партнери.