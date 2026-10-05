Корецкий рассказал об изменениях в профессиональном образовании

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий 5 октября сообщил о пакете решений правительства, направленных на обновление системы профессионального образования. Основная цель изменений — подготовка квалифицированных специалистов в соответствии с потребностями рынка труда и экономики страны. В рамках реформы был утвержден новый стандарт профессионального образования.

Об этом министр написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Новый стандарт предусматривает не менее 40% практики

По информации Корецкого, не менее 40% образовательной программы должно быть посвящено практической подготовке студентов. Кроме того, во время обучения они смогут получить до трех профессиональных квалификаций.

Пост Корецкого. Фото: скриншот

По словам Корецкого, профессиональные колледжи также получат больше автономии при формировании образовательных программ. Обучение при этом будет интегрировано с европейской кредитной системой.

Отдельные изменения коснутся финансирования учреждений профессионального образования. С 2027 года должна заработать новая формула, по которой колледжи будут получать базовое финансирование, а дополнительные средства будут зависеть от результатов их работы.

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При определении объема финансирования будут учитываться спрос на профессии в конкретной области, количество набранных студентов, уровень трудоустройства выпускников и привлечение учреждением дополнительных средств . Соответственно, результаты работы колледжа будут напрямую влиять на возможный объем финансирования.

Новая модель финансирования также является одним из показателей сотрудничества Украины со Всемирным банком. Еще одним направлением изменений станет расширение академической мобильности. Студенты получат возможность учиться и проходить стажировку непосредственно у работодателей.

В то же время преподаватели смогут не только преподавать, но и проходить стажировку в учебных заведениях и на предприятиях.

Как сообщали Новини.LIVE, 1 октября Корецкий предупредил о риске потери 29,5 млрд долларов международного финансирования. По его словам, получение этих средств зависит от выполнения Украиной определенных обязательств, в частности принятия необходимых законов и реализации правительственных решений.

Как сообщали Новини.LIVE, 30 сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о дефиците в 27 млрд долларов на оборонные нужды в 2026 году. По его словам, около 7 млрд долларов правительство планирует найти за счет оптимизации и перераспределения расходов, тогда как еще 20 млрд долларов должны обеспечить международные партнеры.