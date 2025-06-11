Никушор Дан 11 июня посетит Украину — какая цель визита

Никушор Дан. Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан впервые посетит Украину в среду, 11 июня. Он возглавил страну в конце мая. Известно, что Дан примет участие в саммите в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Румынии.

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Никушор Дан посетит Украину

Дан примет участие в четвертом саммите Украина — Юго-Восточная Европа, который возглавит украинский лидер Владимир Зеленский.

Такой формат был основан в 2023 году как региональная платформа для помощи Украине и совместной борьбы со сложными последствиями войны.

В администрации президента Румынии сообщили, что Дан подтвердит настроенность страны и в дальнейшем всесторонне поддерживать Украину, а также участвовать в мирных инициативах и восстановлении государства после завершения войны.

"Во время своей поездки в Одессу президент Никушор Дан также примет участие в трехсторонней встрече Румыния-Молдова-Украина, во время которой он обсудит со своими коллегами важнейшие проекты взаимосоединения, в частности энергетическую инфраструктуру, процесс вступления в ЕС и сотрудничество в обеспечении безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, в мае пророссийский политик в президенты Румынии Келин Джорджеску ушел из политики.

Ранее Никушор Дан заявил, что Румыния не будет отправлять в Украину войска в рамках миротворческой миссии.