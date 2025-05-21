Миротворці в Україні — новий президент Румунії проти

Президент Румунії Нікушор Дан. Фото: REUTERS

Новообраний президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна не планує відправляти війська в Україну в рамках миротворчої місії. За його словами, це недоречно через "напруженість між Румунією та РФ".

Про це повідомляє Politico.

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Румунія не відправить свої війська в Україну

Нікушор Дан повідомив, що Румунія готова допомагати Україні та посилювати її підтримку з власної території. Однак він вважає, що відправка румунських військ буде недоречною через вже напружені відносини з Росією.

"Бути частиною армій, які гарантують мир в Україні — ні. Я думаю, що це було б не дуже доречно через напруженість, яка вже існує між Румунією та Росією", — наголосив очільник Румунії.

Водночас він розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до врегулювання конфлікту між Україною та РФ. Крім того, Дан вважає, що найближчим часом мир не настане.

"Я не дуже оптимістично налаштований щодо того, що в нас скоро настане мир", — зазначив румунський президент.

Миротворці в Україні

Нагадаємо, нещодавно очільник Франції Мануель Макрон заявив, що "Коаліція рішучих" працює над створенням військового контингенту, який може бути направлений в Україну.

Водночас спеціальний посланник США Кіт Келлог сказав, що в Україні будуть війська ЄС. Однак представники польського уряду несхвально відреагували на ці слова.