Миротворцы в Украине — новый президент Румынии против

Президент Румынии Никушор Дан. Фото: REUTERS

Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна не планирует отправлять войска в Украину в рамках миротворческой миссии. По его словам, это неуместно из-за "напряженности между Румынией и РФ".

Об этом сообщает Politico.

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Румыния не отправит свои войска в Украину

Никушор Дан сообщил, что Румыния готова помогать Украине и усиливать ее поддержку с собственной территории. Однако он считает, что отправка румынских войск будет неуместной из-за уже напряженных отношений с Россией.

"Быть частью армий, которые гарантируют мир в Украине — нет. Я думаю, что это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией", — подчеркнул глава Румынии.

В то же время он раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта между Украиной и РФ. Кроме того, Дан считает, что в ближайшее время мир не наступит.

"Я не очень оптимистично настроен относительно того, что у нас скоро наступит мир", — отметил румынский президент.

Миротворцы в Украине

Напомним, недавно глава Франции Мануэль Макрон заявил, что "Коалиция решительных" работает над созданием военного контингента, который может быть направлен в Украину.

В то же время специальный посланник США Кит Келлог сказал, что в Украине будут войска ЕС. Однако представители польского правительства неодобрительно отреагировали на эти слова.