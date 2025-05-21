Миротворцы в Украине — новый президент Румынии против

Новый президент Румынии высказался об отправке войск в Украину
Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна не планирует отправлять войска в Украину в рамках миротворческой миссии. По его словам, это неуместно из-за "напряженности между Румынией и РФ".
Об этом сообщает Politico.
Румыния не отправит свои войска в Украину
Никушор Дан сообщил, что Румыния готова помогать Украине и усиливать ее поддержку с собственной территории. Однако он считает, что отправка румынских войск будет неуместной из-за уже напряженных отношений с Россией.
"Быть частью армий, которые гарантируют мир в Украине — нет. Я думаю, что это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией", — подчеркнул глава Румынии.
В то же время он раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта между Украиной и РФ. Кроме того, Дан считает, что в ближайшее время мир не наступит.
"Я не очень оптимистично настроен относительно того, что у нас скоро наступит мир", — отметил румынский президент.
Миротворцы в Украине
Напомним, недавно глава Франции Мануэль Макрон заявил, что "Коалиция решительных" работает над созданием военного контингента, который может быть направлен в Украину.
В то же время специальный посланник США Кит Келлог сказал, что в Украине будут войска ЕС. Однако представители польского правительства неодобрительно отреагировали на эти слова.
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