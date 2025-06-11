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Новий президент Румунії вперше відвідає Україну — мета візиту

11 червня 2025 14:44
Аркадій Пастула - Редактор
Нікушор Дан 11 червня відвідає Україну — яка мета візиту
Нікушор Дан. Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
Аркадій Пастула - Редактор

Новообраний президент Румунії Нікушор Дан вперше відвідає Україну у середу, 11 червня. Він очолив країну наприкінці травня. Відомо, що Дан візьме участь у саміті в Одесі.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента Румунії.

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Нікушор Дан відвідає Україну

Дан візьме участь в четвертому саміті Україна — Південно-Східна Європа, який очолить український лідер Володимир Зеленський.

Такий формат було започатковано у 2023 році як регіональна платформа для допомоги України та спільної боротьби зі складними наслідками війни.

В адміністрації президента Румунії повідомили, що Дан підтвердить налаштованість країни й надалі всебічно підтримувати Україну, а також брати участь у мирних ініціативах і відновленні держави після завершення війни.

"Під час своєї поїздки до Одеси президент Нікушор Дан також візьме участь у тристоронній зустрічі Румунія-Молдова-Україна, під час якої він обговорить зі своїми колегами найважливіші проєкти взаємозʼєднання, зокрема енергетичну інфраструктуру, процес вступу до ЄС та співпрацю у забезпеченні безпеки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у травні проросійський політик у президенти Румунії Келін Джорджеску пішов з політики.

Раніше Нікушор Дан заявив, що Румунія не буде відправляти в Україну війська в межах миротворчої місії.

Володимир Зеленський Одеса Румунія Україна саміт
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