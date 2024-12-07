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Новый президент Евросовета созывает саммит — приглашен Зеленский

7 декабря 2024 18:05
Ольга Антоновская - редактор
Первый саммит Антониу Средства — в центре внимания будет Украина
Антониу Кошта. Фото: CNN
Ольга Антоновская - редактор

Новый президент Евросовета Антониу Кошта созывает первый саммит. Он состоится в четверг, 19 декабря. На саммит был приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского совета, которое опубликовали в субботу, 7 декабря.

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Как отметил Антониу Кошта, в центре обсуждения будет ситуация в Украине. В первый рабочий день Кошта посетил Киев. После визита он отметил, что нужно делать все для поддержки Украины.

"Декабрьское заседание Европейского Совета является важной возможностью послать единое и однозначное послание поддержки Украине для всестороннего, справедливого и длительного мира. Я пригласил Президента Зеленского приехать в Брюссель по случаю заседания Европейского Совета, чтобы поделиться с нами последними новостями и своими взглядами на то, как Европа может лучше поддержать Украину", — отметил Кошта.

По его словам, саммит также сосредоточится на обсуждении места Евросоюза в мире и результатах председательства Венгрии в Раде. За день до того, 18 декабря, состоится саммит ЕС-Западные Балканы.

Напомним, высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что Великобритания и Франция рассматривают возможность размещения своих войск в Украине. Таким образом они хотят обеспечить безопасность в случае переговоров с Россией.

Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда юридически не признает российскую оккупацию своих территорий. Вступление в НАТО и ЕС является ключевыми гарантиями безопасности для нашей страны, однако частичное приглашение невозможно.

Владимир Зеленский Украина Европа саммит политики Антониу Кошта

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