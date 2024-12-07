Перший саміт Антоніу Кошти — в центрі уваги буде Україна

Антоніу Кошта. Фото: CNN

Новий президент Євроради Антоніу Кошта скликає перший саміт. Він відбудеться у четвер, 19 грудня. На саміт запросили й президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської ради, який опублікували у суботу, 7 грудня.

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Як зазначив Антоніу Кошта, в центрі обговорення буде ситуація в Україні. У перший робочий день Кошта відвідав Київ. Після візиту він зазначив, що потрібно робити все для підтримки України.

"Грудневе засідання Європейської Ради є важливою нагодою для того, щоб надіслати єдине та однозначне послання підтримки Україні для всебічного, справедливого та тривалого миру. Я запросив Президента Зеленського приїхати до Брюсселя з нагоди засідання Європейської Ради, щоб поділитися з нами останніми новинами та своїми поглядами на те, як Європа може найкраще підтримати Україну", — зазначив Кошта.

За його словами Кошти, саміт також зосередиться на обговоренні місця Євросоюзу у світі та результатам головування Угорщини в Раді. За день до того, 18 грудня, відбудеться саміт ЄС-Західні Балкани.

Нагадаємо, високопоставлений чиновник НАТО заявив, що Велика Британія та Франція розглядають можливість розміщення своїх військ в Україні. Таким чином вони хочуть гарантувати безпеку у разі переговорів з Росією.

Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи юридично не визнає російську окупацію своїх територій. Вступ до НАТО та ЄС є ключовими гарантіями безпеки для нашої країни, проте часткове запрошення неможливе.