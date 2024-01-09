Новые Shahed-238, "умные" FPV и чем опасны средства РЭБ — эфир Новини.LIVE
9 января 2024 20:18
Реактивные "шахеды" в РФ. Коллаж Новини.LIVE
Новый гость вечернего эфира Новини.LIVE — главный редактор Defense Express и эксперт по вооружению Олег Катков. Тема эфира — новые реактивные дроны-камикадзе Shahed-238, как "поумнели" FPV-дроны и какую опасность скрывают в себе средства РЭБ.
Посмотреть эфир можно в 20:20 по ссылке.
Читайте также:
Эфир Новини.LIVE с Олегом Катковым
Темы беседы с ведущим канала Виталием Прудиусом:
- новый скоростной иранский беспилотник Shahed-238 и чем он может угрожать Украине;
- что скрывает в себе "машинное зрение" FPV-дронов;
- и как он повлияет на ситуацию на фронте.
Напомним, что недавно председатель Совета национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан попросил производителей оружия помочь Украине.
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон назначил 34-летнего министра образования Габриэля Атталя новым премьер-министром страны.
Читайте Новини.LIVE!