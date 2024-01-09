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Новые Shahed-238, "умные" FPV и чем опасны средства РЭБ — эфир Новини.LIVE

9 января 2024 20:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Новые Shahed-238, "умные" FPV и чем опасны средства РЭБ — эфир Новини.LIVE
Реактивные "шахеды" в РФ. Коллаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Новый гость вечернего эфира Новини.LIVE — главный редактор Defense Express и эксперт по вооружению Олег Катков. Тема эфира — новые реактивные дроны-камикадзе Shahed-238, как "поумнели" FPV-дроны и какую опасность скрывают в себе средства РЭБ.

Посмотреть эфир можно в 20:20 по ссылке.

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Темы беседы с ведущим канала Виталием Прудиусом:

  • новый скоростной иранский беспилотник Shahed-238 и чем он может угрожать Украине;
  • что скрывает в себе "машинное зрение" FPV-дронов;
  • и как он повлияет на ситуацию на фронте.

Напомним, что недавно председатель Совета национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан попросил производителей оружия помочь Украине.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон назначил 34-летнего министра образования Габриэля Атталя новым премьер-министром страны.

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