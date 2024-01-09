Нові Shahed-238, "розумні" FPV та чим небезпечні засоби РЕБ — ефір Новини.LIVE

Реактивні "шахеди" в РФ. Колаж Новини.LIVE

Новий гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — головний редактор Defense Express та експерт з озброєння Олег Катков. Тема ефіру — нові реактивні дрони-камікадзе Shahed-238, як "порозумнішали" FPV-дрони та яку небезпеку в собі ховають засоби РЕБ.

Подивитись ефір можна о 20:20 за посиланням.

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Ефір Новини.LIVE з Олегом Катковим

Теми бесіди з ведучим каналу Віталієм Прудиусом:

новий швидкісний іранський безпілотник Shahed-238, та чим він може загрожувати Україні;

що приховує в собі "машинний зір" FPV-дронів;

та як він вплине на ситуацію на фронті.

Нагадаємо, що не так давно голова Ради національної безпеки Білого дому Джейк Салліван попросив виробників зброї допомогти Україні.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон призначив 34-річного міністра освіти Габріеля Атталя новим прем'єр-міністром країни.