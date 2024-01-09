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Нові Shahed-238, "розумні" FPV та чим небезпечні засоби РЕБ — ефір Новини.LIVE

9 січня 2024 20:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Нові Shahed-238, "розумні" FPV та чим небезпечні засоби РЕБ — ефір Новини.LIVE
Реактивні "шахеди" в РФ. Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Новий гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — головний редактор Defense Express та експерт з озброєння Олег Катков. Тема ефіру — нові реактивні дрони-камікадзе Shahed-238, як "порозумнішали" FPV-дрони та яку небезпеку в собі ховають засоби РЕБ. 

Подивитись ефір можна о 20:20 за посиланням

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Теми бесіди з ведучим каналу Віталієм Прудиусом:

  • новий швидкісний іранський безпілотник Shahed-238, та чим він може загрожувати Україні;
  • що приховує в собі "машинний зір" FPV-дронів;
  • та як він вплине на ситуацію на фронті. 

Нагадаємо, що не так давно голова Ради національної безпеки Білого дому Джейк Салліван попросив виробників зброї допомогти Україні.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон призначив 34-річного міністра освіти Габріеля Атталя новим прем'єр-міністром країни. 

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